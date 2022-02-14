https://sputnik-georgia.ru/20220214/press-konferentsiya-kongress-uchenykh-gruzii---kakov-plan-po-vykhodu-strany-iz-krizisa-264417549.html

Пресс-конференция: Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса

Пресс-конференция: Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса

Пресс-конференция на тему "Конгресс ученых Грузии – каков план по выходу страны из кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник... 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T13:37+0400

2022-02-14T13:37+0400

2022-02-14T14:03+0400

пресс-центр

грузия

новости

общество

эрекле шония

лали морошкина

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Известный грузинский ученый Эрекле Шония организовал и провел в Гелатской академии Конгресс ученых Грузии, на котором представители научных кругов и общественности презентовали План по развитию Грузии и выходу из кризиса, состоящий из 21 пункта. Ранее представители Конгресса также встретились с президентом Саломе Зурабишвили.О планах ученых впервые на русском языке расскажут участники пресс-конференции:– спикер Конгресса ученых Эрекле ШОНИЯ;– политолог, председатель НПО "Сильная женщина – сильное государство" Лали МОРОШКИНА.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, эрекле шония, лали морошкина