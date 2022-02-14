https://sputnik-georgia.ru/20220214/snizhenie-prokhodnogo-barera-v-parlament-zavisit-ot-oppozitsii---kobakhidze-264402381.html

Снижение проходного барьера в парламент зависит от оппозиции – Кобахидзе

Снижение проходного барьера в парламент зависит от оппозиции – Кобахидзе

Ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции нет достаточного количества голосов для принятия поправок в Конституцию единолично 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T07:32+0400

2022-02-14T07:32+0400

2022-02-14T08:20+0400

грузия

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политика

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Поддержит или нет "Грузинская мечта" снижение проходного барьера в парламент зависит от поступков оппозиции и их желания снизить поляризацию, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Речь идет о конституционных изменениях, связанных со снижением проходного барьера в парламент для партий с 5 до 2%, принятие которых до сих пор под вопросом. После того, как оппозиция обвинила власти в фальсификации местных выборов и объявила бойкот парламенту, в правящей партии заявили, что не видят смысла в принятии поправок.Ни у "Грузинской мечты", ни оппозиции нет достаточного количества голосов для принятия поправок единолично.При этом в изменении проходного барьера больше всего заинтересованы мелкие партии. Если судить по последним выборам, пятипроцентный барьер на сегодняшний день способны преодолеть лишь "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе