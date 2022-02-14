https://sputnik-georgia.ru/20220214/zemletryasenie-i-ego-posledstviya-zhiteli-batumi-trebuyut-alternativnoe-zhile-264408418.html

Землетрясение и его последствия: жители дома в Батуми требуют расселения

Землетрясение и его последствия: жители дома в Батуми требуют расселения

Заместитель мэра Батуми пообещал выполнить требование жильцов аварийного дома уже в понедельник 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T11:29+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Жители дома на улице Маяковского в Батуми требуют предоставить им альтернативное жилье, так как после землетрясения на этом аварийном здании появились новые трещины, сообщает телекомпания "Рустави 2".Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Жильцы дома на улице Маяковского, 55 утверждают, что жить в нем небезопасно. Поздно ночью с ними встретился заммэра Ираклий Девадзе и пообещал сегодня же перевезти их в безопасное место.Согласно программе "Батуми без авариных домов" до 2025 года планируется предоставление нового жилья 3 тысячам семей. Местные власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа коснется 70 семей.Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (около 30 млн долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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землетрясения в грузии, батуми, общество, новости