https://sputnik-georgia.ru/20220215/avariya-na-gazoprovode--16-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostalis-bez-gaza-264447804.html

Авария на газопроводе – 16 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Авария на газопроводе – 16 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Газоснабжение будет поэтапно восстанавливаться с 18 часов 15 февраля и завершится к 18.00 16 февраля 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T11:31+0400

2022-02-15T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Авария на газопроводе оставила 16 тысяч абонентов в Тбилиси сегодня с 10:00 без газа, говорится в сообщении на сайте компания Tbilisi Energy.Из-за аварии без газа в центре столицы в районе Ваке остались жители улиц Тархнишвили, Гогебашвили, Костава и прилегающих к ним улиц.Кроме того, подача газа прекращена крупным и малым коммерческим объектам, находящихся в этом районе - школам, банкам, ресторанам, строительным компаниям и т.д.В том числе подача газа прекращена жителям нескольких улиц в районе Мтацминда, а также разным коммерческим объектам, в том числе Службе государственной безопасности Грузии, Службе правительственной охраны, Министерству иностранных дел, посольству Италии, Верховному суду, а также ресторанам, магазинам, гостиницам, разным образовательным учреждениям и т.д.Что стало причиной аварии, в газораспределительной компании не уточняют, но обещают, что подача газа начнется поэтапно с 18:00 15 февраля и завершится к 18:00 16 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, газ, авария