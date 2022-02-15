https://sputnik-georgia.ru/20220215/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-15-fevralya-264448944.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 февраля

В клиниках страны в этому времени 1 306 тяжелых ковид-пациентов, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T12:46+0400

2022-02-15T12:46+0400

2022-02-15T12:46+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

статистика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261792826_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_0fd78da84baeac3b5e638db5e48e986b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявлено в Тбилиси – 8 972 из 19 049 новых по стране, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.Ситуация по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 2 854, Аджария – 1 317, Самегрело - Земо Сванети – 1 272, Кахети – 1 229, Шида Картли – 970, Квемо Картли – 842, Гурия – 710, Мцхета-Мтианети – 446, Самцхе-Джавахети –307, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 130.В стране за последние сутки сделано 56 531 тест на коронавирус: 39 936 – на антиген и 16 595 ПЦР-тестов.Оставляет ли "омикрон" антитела? Ответ главного эпидемиолога Грузии>>С начала пандемии в стране зафиксирован 1 480 841 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 18 409 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 289 168 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 51 человек, а с начала пандемии – 15 628.На данный момент в Грузии 176 019 активных случаев, из них 6 017 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 306 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 309 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 168 693 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 10 человек.Показатель положительности, по данным на 14 февраля, составляет 33,7%, за две недели – 32,01%, за семь дней – 32,19%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, коронавирус covid-19, статистика, общество