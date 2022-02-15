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"Как такое возможно?" - Гамкрелидзе о слухах о его противостоянии с премьером Грузии
"Как такое возможно?" - Гамкрелидзе о слухах о его противостоянии с премьером Грузии
Главный эпидемиолог страны заявляет, что он не политическая фигура, чтобы вступать в конфликт с премьер-министром 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T16:32+0400
2022-02-15T16:32+0400
грузия
новости
коронавирус covid-19
ираклий гарибашвили
амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе опроверг слухи о его противостоянии с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.В СМИ появилась информация о том, что премьер-министр хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, которым руководит Амиран Гамкрелидзе."Как такое может быть, чтобы между премьер-министром и директором института было противостояние. Я же не политическая фигура, чтобы войти в противостояние с кем-либо, тем более с премьер-министром", - заявил Гамкрелидзе.Премьер Грузии - не антиваксер, заявил глава Минздрава&gt;&gt;По словам главного эпидемиолога страны, премьер-министр является первым лицом страны, а он всего лишь директор одного института.На брифинге журналисты попросили Гамкрелидзе оценить вчерашнее заявление премьер-министра, который сказал, что в случае "омикрона" вакцина практически не работает, поскольку он сам заразился, будучи вакцинированным. После этого оппозиция окрестила Гарибашвили "антиваксером"."Как вы себе представляете, чтобы первое лицо страны, или руководитель сектора здравоохранения, или я, мой какой-нибудь сотрудник были антиваксерами. Вчера господин Ираклий сказал, чтобы все лица старше 50 лет пошли и вакцинировались. К этому призвал население", - подчеркнул Гамкрелидзе.После заявления Гарибашвили в правительстве заявили, что премьер не является антиваксером, он имел в виду то, что вакцина не снижает риск инфицирования новым штаммом, но она защищает от тяжелого течения заболевания и снижает риск смертности. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, амиран гамкрелидзе

"Как такое возможно?" - Гамкрелидзе о слухах о его противостоянии с премьером Грузии

16:32 15.02.2022
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health, GeorgiaВрач Амиран Гамкрелидзе
Врач Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health, Georgia
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Главный эпидемиолог страны заявляет, что он не политическая фигура, чтобы вступать в конфликт с премьер-министром
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе опроверг слухи о его противостоянии с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
В СМИ появилась информация о том, что премьер-министр хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, которым руководит Амиран Гамкрелидзе.
"Как такое может быть, чтобы между премьер-министром и директором института было противостояние. Я же не политическая фигура, чтобы войти в противостояние с кем-либо, тем более с премьер-министром", - заявил Гамкрелидзе.
Премьер Грузии - не антиваксер, заявил глава Минздрава>>
По словам главного эпидемиолога страны, премьер-министр является первым лицом страны, а он всего лишь директор одного института.
"У нас очень нормальные, можно сказать коллегиальные отношения в рамках совета (Межведомственный координационный совет – ред.). Я всегда со всеми соблюдаю субординацию, поэтому будьте уверены, что никакого противостояния нет", - подчеркнул Гамкрелидзе.
На брифинге журналисты попросили Гамкрелидзе оценить вчерашнее заявление премьер-министра, который сказал, что в случае "омикрона" вакцина практически не работает, поскольку он сам заразился, будучи вакцинированным. После этого оппозиция окрестила Гарибашвили "антиваксером".
"Как вы себе представляете, чтобы первое лицо страны, или руководитель сектора здравоохранения, или я, мой какой-нибудь сотрудник были антиваксерами. Вчера господин Ираклий сказал, чтобы все лица старше 50 лет пошли и вакцинировались. К этому призвал население", - подчеркнул Гамкрелидзе.
После заявления Гарибашвили в правительстве заявили, что премьер не является антиваксером, он имел в виду то, что вакцина не снижает риск инфицирования новым штаммом, но она защищает от тяжелого течения заболевания и снижает риск смертности.
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