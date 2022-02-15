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Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ
Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ
Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Для Шенгелия эта игра станет первой с 21 января 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке "Звезд Мира" на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, говорится в сообщении на сайте организации.Что касается стартовой пятерки "Звезд России", то она выглядит следующим образом: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Андрей Воронцевич (УНИКС) и Сергей Торопов ("Нижний Новгород").Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Для Шенгелия эта игра станет первой с 21 января, когда грузинский баскетболист получил травму в матче Евролиги против миланской "Олимпии". С тех пор Шенгелия пропустил семь матчей "армейцев".Стоит также отметить, что Шенгелия должен был сыграть и в прошлогоднем Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, но тогда выйти форварду на паркет помешала травма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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торнике шенгелия, спорт, россия, новости, москва, баскетбол
Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ
12:01 15.02.2022 (обновлено: 12:03 15.02.2022) Подписаться на
Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Для Шенгелия эта игра станет первой с 21 января
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik.
Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке "Звезд Мира" на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, говорится в сообщении на сайте
организации.
Помимо Шенгелия с первых минут в составе "Звезд Мира" на паркет выйдут: Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Эрик Макколлум ("Локомотив-Кубань"), Марио Хезонья (УНИКС) и Джордан Мики ("Зенит"). Руководить командой будет наставник УНИКСа – Велимир Перасович.
Что касается стартовой пятерки "Звезд России", то она выглядит следующим образом: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Андрей Воронцевич (УНИКС) и Сергей Торопов ("Нижний Новгород").
Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Для Шенгелия эта игра станет первой с 21 января, когда грузинский баскетболист получил травму в матче Евролиги против миланской "Олимпии". С тех пор Шенгелия пропустил семь матчей "армейцев".
Стоит также отметить, что Шенгелия должен был сыграть и в прошлогоднем Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, но тогда выйти форварду на паркет помешала травма.
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