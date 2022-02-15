https://sputnik-georgia.ru/20220215/tornike-shengeliya-vyydet-v-startovoy-pyaterke-na-match-vsekh-zvezd-edinoy-ligi-vtb-264448406.html

Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ

Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ

Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Для Шенгелия эта игра станет первой с 21 января 15.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия выйдет в стартовой пятерке "Звезд Мира" на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, говорится в сообщении на сайте организации.Что касается стартовой пятерки "Звезд России", то она выглядит следующим образом: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Андрей Воронцевич (УНИКС) и Сергей Торопов ("Нижний Новгород").Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве. Для Шенгелия эта игра станет первой с 21 января, когда грузинский баскетболист получил травму в матче Евролиги против миланской "Олимпии". С тех пор Шенгелия пропустил семь матчей "армейцев".Стоит также отметить, что Шенгелия должен был сыграть и в прошлогоднем Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, но тогда выйти форварду на паркет помешала травма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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