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Видеомост Тбилиси - Ереван: "Грозит ли Армении "аджаризация?"
Видеомост Тбилиси - Ереван: "Грозит ли Армении "аджаризация?"
Видеомост Тбилиси - Ереван на тему "Грозит ли Армении "аджаризация?" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 16 февраля, в 12:00 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T19:18+0400
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Ежегодно тысячи туристов из Армении отдыхают в Батуми и становятся свидетелями того, что в Аджарии процветает турецкий бизнес: гостиницы, рестораны, производство, строительная отрасль. Грозит ли Армении такая же "аджаризация". Какие угрозы для Армении таит экономическая интервенция Турции в случае открытия армяно-турецкой границы?Участники видеомоста:Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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Видеомост Тбилиси - Ереван: "Грозит ли Армении "аджаризация?"
19:18 15.02.2022 (обновлено: 19:31 15.02.2022) Подписаться на
Видеомост Тбилиси - Ереван на тему "Грозит ли Армении "аджаризация?" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 16 февраля, в 12:00
Ежегодно тысячи туристов из Армении отдыхают в Батуми и становятся свидетелями того, что в Аджарии процветает турецкий бизнес: гостиницы, рестораны, производство, строительная отрасль.
Грозит ли Армении такая же "аджаризация". Какие угрозы для Армении таит экономическая интервенция Турции в случае открытия армяно-турецкой границы?
в Тбилиси - профессор, директор Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри НАЧКЕБИЯ
в Ереване - доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра "Альтернатива" Татул МАНАСЕРЯН
Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.
Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.