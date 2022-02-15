https://sputnik-georgia.ru/20220215/videomost-tbilisi---erevan-grozit-li-armenii-adzharizatsiya-264469638.html

Видеомост Тбилиси - Ереван: "Грозит ли Армении "аджаризация?"

Видеомост Тбилиси - Ереван: "Грозит ли Армении "аджаризация?"

Видеомост Тбилиси - Ереван на тему "Грозит ли Армении "аджаризация?" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 16 февраля, в 12:00 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T19:18+0400

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Ежегодно тысячи туристов из Армении отдыхают в Батуми и становятся свидетелями того, что в Аджарии процветает турецкий бизнес: гостиницы, рестораны, производство, строительная отрасль. Грозит ли Армении такая же "аджаризация". Какие угрозы для Армении таит экономическая интервенция Турции в случае открытия армяно-турецкой границы?Участники видеомоста:Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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