https://sputnik-georgia.ru/20220216/azerbaydzhan-razreshil-vezd-grazhdanam-gruzii-putem-aviasoobscheniya-264489875.html

Азербайджан разрешил въезд гражданам Грузии путем авиасообщения

Азербайджан разрешил въезд гражданам Грузии путем авиасообщения

Теперь попасть в соседнюю Республику из Грузии можно будет и воздушным путем 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T13:28+0400

2022-02-16T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Гражданам Грузии и еще 16-ти государств будет разрешен выезд-въезд в Азербайджан воздушным путем, сообщает Sputnik Азербайджан.Согласно документу, гражданам следующих стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен выезд-въезд в Азербайджан воздушным транспортом.В этом списке Албания, Доминиканская Республика, Филиппины, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Колумбия, Молдова, Узбекистан, Пакистан, Перу, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан и Венесуэла.В конце января гражданам Беларуси и Румынии, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства был разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, новости, общество, азербайджан, авиасообщение