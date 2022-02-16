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Путин обсудил с Лавровым шансы договориться с Западом - видео
Путин обсудил с Лавровым шансы договориться с Западом - видео
Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее о том, что... 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T15:25+0400
2022-02-16T15:25+0400
2022-02-16T15:25+0400
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Глава российского МИД отметил, что проект документа занимает целых 10 страниц. Москва опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Они предполагают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, невозможность присоединения к альянсу Украины и ряд других положений.В конце января США и НАТО передали свой ответ, но Москву он не удовлетворил. Как ранее отмечал Сергей Лавров, ответ американцев по ключевым предложениям России был "отрицательным".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, лавров, сергей лавров, мультимедиа, видео, россия, видео
Путин обсудил с Лавровым шансы договориться с Западом - видео
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Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее о том, что говорилось на встрече - смотрите в видео
Глава российского МИД отметил, что проект документа занимает целых 10 страниц. Москва опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Они предполагают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, невозможность присоединения к альянсу Украины и ряд других положений.
В конце января США и НАТО передали свой ответ, но Москву он не удовлетворил. Как ранее отмечал Сергей Лавров, ответ американцев по ключевым предложениям России был "отрицательным".