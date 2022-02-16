https://sputnik-georgia.ru/20220216/putin-obsudil-s-lavrovym-shansy-dogovoritsya-s-zapadom---video-264495870.html

Путин обсудил с Лавровым шансы договориться с Западом - видео

Путин обсудил с Лавровым шансы договориться с Западом - видео

Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее о том, что... 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T15:25+0400

2022-02-16T15:25+0400

2022-02-16T15:25+0400

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Глава российского МИД отметил, что проект документа занимает целых 10 страниц. Москва опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Они предполагают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, невозможность присоединения к альянсу Украины и ряд других положений.В конце января США и НАТО передали свой ответ, но Москву он не удовлетворил. Как ранее отмечал Сергей Лавров, ответ американцев по ключевым предложениям России был "отрицательным".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, лавров, сергей лавров, мультимедиа, видео, россия, видео