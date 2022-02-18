https://sputnik-georgia.ru/20220218/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-18-fevralya-264553378.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 февраля

В клиниках Грузии к этому времени 1 255 тяжелых ковид-пациентов, 294 человека подключены к аппарату искусственного дыхания 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T13:33+0400

2022-02-18T13:33+0400

2022-02-18T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Наибольшее число инфицированных коронавирусом из 14 405 новых случаев по стране зафиксировано в Тбилиси – 7 040, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география по регионам же выглядит следующим образом: Имерети – 2 014, Кахети – 948, Самегрело - Земо Сванети – 902, Шида Картли – 841, Аджария – 825, Квемо Картли – 734, Гурия – 565, Мцхета-Мтианети – 261, Самцхе-Джавахети – 199, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 76.В стране за последние сутки сделано 48 595 тестов на коронавирус, 30 616 – на антиген и 17 979 ПЦР-тестов.У доступных в Грузии вакцин еще есть срок годности>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 526 205 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 24 409 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 348 581 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 15 771.На данный момент в Грузии 161 827 активных случаев, из них 5 818 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 255 пациентов тяжелое, из них 294 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 013 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 154 996 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 16 человек.Показатель положительности по данным на 17 февраля составляет 29,64%, за две недели – 32,04%, за семь дней – 30,78%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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