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https://sputnik-georgia.ru/20220218/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-fevralya-2022-264519551.html
Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2022
Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2022
По православному церковному календарю 18 февраля 2022 отмечают день памяти святых Агафии, Феодулии, Макария, Евагрия, Елладия, Феодосия и других 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T01:00+0400
2022-02-18T01:00+0400
справки
религия
церковный праздник
календарь религиозных праздников
религиозный праздник
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.АгафияПо церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Агафию, пострадавшую за веру во время правления императора Декия (249-251).Родилась будущая cвятая в именитой и богатой семье в городе Палермо (прежнее название Панорм) в Сицилии. Во время преследования христиан градоправитель Катаны, прослышав о богатстве и красоте Агафии, велел схватить ее и доставить на суд.Когда Агафью вновь подвергли пыткам, в городе началось землетрясение, во время которого разверзшаяся земля поглотила многих язычников. Перепуганные жители потребовали от градоначальника прекратить пытки. Опасаясь народного возмущения, деву отправили в темницу, где она мирно скончалась. Произошло это в 251 году.Святые мученикиПо церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Феодулию и мучеников Елладия, Макария и Евагрия, пострадавших во время правления Диоклитиана (284-305) и Максимиана (305-311).Жила будущая cвятая в городе Аназарве. Во время преследования христиан Феодулия схватили и привели на суд правителя города. За отказ поклониться языческим идолам деву подвергли жестоким пыткам, но по милости Божьей, мученица боли не чувствовала.Святая молитвой рассыпала в прах статую языческого Бога Адриана. Правитель, увидев это, испугался и слезно просил мученицу восстановить идола из праха, обещая принять христианство, однако обещания не исполнил.Более того, он подверг мученицу еще более изощренным пыткам. Во время мучений, смотритель за узниками Елладий, подошел к правителю и попросил отдать ему девицу, обещая заставить ее поклониться богам.Елладий превзошел предыдущих палачей по жестокости, но всякий раз Господь исцелял раны мученицы. Потрясенный мучитель уверовал в Христа и принял мученическую смерть. Ему отрубили голову, а тело бросили в море.Множество язычников, в том числе почетные граждане Макарий и Евагрий, уверовали при виде чудес, которые происходили при пытках мученицы. Их сожгли вместе с Феодулией в раскаленной печи. Произошло это примерно в 304-м.Архиепископ ЧерниговскийПо церковному календарю 18 февраля поминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, жившего в XVII веке.Родился будущий cвятой в старинной дворянской семье Полоницких-Углицких в Подольской губернии в начале тридцатых годов XVII столетия. Образование получил в Киево-Братской школе. В то время она являлась главным центром борьбы Православия против нападок католического духовенства и униатов.После принятия пострига, для Феодосия первым серьезным послушанием стало возрождение древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Затем его назначили архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, который был разорен и опустошен.Через несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. Особенный подъем при святителе в епархии пережило иночество.Архиепископ принимал участие во многих церковно-политических событиях, в том числе в переговорах между Киевской митрополией и патриархом Московским Иоакимом.В результате состоялось воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью, некоторое время принадлежавшей к Константинопольскому патриархату.Скончался святой в 1696 году. Погребли святителя в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе.ИмениныПо церковному календарю 18 февраля именины отмечают Агафья, Александра, Антон, Василиса, Михаил, Макар и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , церковный праздник, календарь религиозных праздников, религиозный праздник

Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2022

01:00 18.02.2022
© Sputnik / Viktor KaminskyФевральский снегопад в Тбилиси - Метехская церковь в снегу
Февральский снегопад в Тбилиси - Метехская церковь в снегу - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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По православному церковному календарю 18 февраля 2022 отмечают день памяти святых Агафии, Феодулии, Макария, Евагрия, Елладия, Феодосия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Агафия

По церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Агафию, пострадавшую за веру во время правления императора Декия (249-251).
Родилась будущая cвятая в именитой и богатой семье в городе Палермо (прежнее название Панорм) в Сицилии. Во время преследования христиан градоправитель Катаны, прослышав о богатстве и красоте Агафии, велел схватить ее и доставить на суд.
В Катане деву поместили в доме богатой женщины, имевшей пятерых дочерей, которые старались соблазнить cвятую нарядами, развлечениями и угощениями, убеждая ее поклониться языческим богам. Когда убедить деву не удалось, ее подвергли жестоким пыткам. Но первоверховный апостол Петр исцелил раны Агафьи в темнице.
Когда Агафью вновь подвергли пыткам, в городе началось землетрясение, во время которого разверзшаяся земля поглотила многих язычников. Перепуганные жители потребовали от градоначальника прекратить пытки. Опасаясь народного возмущения, деву отправили в темницу, где она мирно скончалась. Произошло это в 251 году.

Святые мученики

По церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Феодулию и мучеников Елладия, Макария и Евагрия, пострадавших во время правления Диоклитиана (284-305) и Максимиана (305-311).
Жила будущая cвятая в городе Аназарве. Во время преследования христиан Феодулия схватили и привели на суд правителя города. За отказ поклониться языческим идолам деву подвергли жестоким пыткам, но по милости Божьей, мученица боли не чувствовала.
Святая молитвой рассыпала в прах статую языческого Бога Адриана. Правитель, увидев это, испугался и слезно просил мученицу восстановить идола из праха, обещая принять христианство, однако обещания не исполнил.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Более того, он подверг мученицу еще более изощренным пыткам. Во время мучений, смотритель за узниками Елладий, подошел к правителю и попросил отдать ему девицу, обещая заставить ее поклониться богам.
Елладий превзошел предыдущих палачей по жестокости, но всякий раз Господь исцелял раны мученицы. Потрясенный мучитель уверовал в Христа и принял мученическую смерть. Ему отрубили голову, а тело бросили в море.
Множество язычников, в том числе почетные граждане Макарий и Евагрий, уверовали при виде чудес, которые происходили при пытках мученицы. Их сожгли вместе с Феодулией в раскаленной печи. Произошло это примерно в 304-м.

Архиепископ Черниговский

По церковному календарю 18 февраля поминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, жившего в XVII веке.
Родился будущий cвятой в старинной дворянской семье Полоницких-Углицких в Подольской губернии в начале тридцатых годов XVII столетия. Образование получил в Киево-Братской школе. В то время она являлась главным центром борьбы Православия против нападок католического духовенства и униатов.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
После принятия пострига, для Феодосия первым серьезным послушанием стало возрождение древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Затем его назначили архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, который был разорен и опустошен.
Через несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. Особенный подъем при святителе в епархии пережило иночество.
Архиепископ принимал участие во многих церковно-политических событиях, в том числе в переговорах между Киевской митрополией и патриархом Московским Иоакимом.
В результате состоялось воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью, некоторое время принадлежавшей к Константинопольскому патриархату.
Скончался святой в 1696 году. Погребли святителя в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе.

Именины

По церковному календарю 18 февраля именины отмечают Агафья, Александра, Антон, Василиса, Михаил, Макар и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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