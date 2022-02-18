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Когда улучшится эпидситуация в Грузии? – прогнозы специалистов
Когда улучшится эпидситуация в Грузии? – прогнозы специалистов
Шестая волна коронавируса в Грузии преодолела пик и пошла на спад 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T12:31+0400
2022-02-18T12:31+0400
2022-02-18T12:31+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
общество
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии должна улучшиться в течение ближайших двух недель, заявила профессор, эксперт по вопросам здравоохранения Мака Булеишвили.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования, начиная с января, превышал 25-26 тысяч, в последние дни этот показатель опустился до 14-15 тысяч. Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых>>Специалисты призывают граждан строго соблюдать рекомендации и не надеяться на легкое течение "омикрона". Как отмечают медики, в ряде случаев "омикрон" может стать как причиной серьезных осложнений, так и летального исхода.Что касается рекомендации, то в Грузии обязательно ношение масок как в закрытом, так и в открытом пространстве.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 1,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19, более 1,3 миллиона выздоровели, 15 771 пациент скончался.Первый случай коронавируса в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Когда улучшится эпидситуация в Грузии? – прогнозы специалистов
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Шестая волна коронавируса в Грузии преодолела пик и пошла на спад
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии должна улучшиться в течение ближайших двух недель, заявила профессор, эксперт по вопросам здравоохранения Мака Булеишвили.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный показатель инфицирования, начиная с января, превышал 25-26 тысяч, в последние дни этот показатель опустился до 14-15 тысяч.
"У госпитального сектора на этом этапе нет никаких проблем. Думаем, постепенно в течение двух недель возможно резкое снижение количества инфицированных", заявила Булеишвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Специалисты призывают граждан строго соблюдать рекомендации и не надеяться на легкое течение "омикрона". Как отмечают медики, в ряде случаев "омикрон" может стать как причиной серьезных осложнений, так и летального исхода.
Что касается рекомендации, то в Грузии обязательно ношение масок как в закрытом, так и в открытом пространстве.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 1,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19, более 1,3 миллиона выздоровели, 15 771 пациент скончался.
Первый случай коронавируса в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
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