https://sputnik-georgia.ru/20220218/malyshka-krasivoy-pokhodkoy-vyshla-na-podium-vmesto-modeley-i-pokorila-vsekh--video-264542793.html

Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео

Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео

Маленькая девочка знала, как нужно себя преподносить – ее элегантная походка и красивое платье сразили всех наповал 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T06:22+0400

2022-02-18T06:22+0400

2022-02-18T06:22+0400

дети

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На кадрах видно, как по подиуму для взрослых моделей идет маленькая девочка в розовом платье. Причем идет она как профессионалы, которые знают, как себя преподносить, чтобы показать и одежду, и себя. А окружающие же ей аплодируют. Насладившись представлением, девочка так же красиво уходит.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дети