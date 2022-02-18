Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео
© TikTok / kristenweaverstudioМалышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео
Маленькая девочка знала, как нужно себя преподносить – ее элегантная походка и красивое платье сразили всех наповал
На кадрах видно, как по подиуму для взрослых моделей идет маленькая девочка в розовом платье. Причем идет она как профессионалы, которые знают, как себя преподносить, чтобы показать и одежду, и себя. А окружающие же ей аплодируют. Насладившись представлением, девочка так же красиво уходит.
@kristenweaverstudio The perfect runway walk doesn’t exi… #getit #runway #minimodel #toddler #fashun #pageantgirl #pageantlife ♬ original sound - Johnny Sibilly
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