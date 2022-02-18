Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220218/malyshka-krasivoy-pokhodkoy-vyshla-na-podium-vmesto-modeley-i-pokorila-vsekh--video-264542793.html
Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео
Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео
Маленькая девочка знала, как нужно себя преподносить – ее элегантная походка и красивое платье сразили всех наповал 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T06:22+0400
2022-02-18T06:22+0400
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/11/264542592_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_15b5f535c6106bfedb478879e46b1dca.png
На кадрах видно, как по подиуму для взрослых моделей идет маленькая девочка в розовом платье. Причем идет она как профессионалы, которые знают, как себя преподносить, чтобы показать и одежду, и себя. А окружающие же ей аплодируют. Насладившись представлением, девочка так же красиво уходит.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/11/264542592_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_3c715065cf29cc7f4fb6f821ec2da3e5.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дети

Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео

06:22 18.02.2022
© TikTok / kristenweaverstudioМалышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео
Малышка красивой походкой вышла на подиум вместо моделей и покорила всех – видео - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
© TikTok / kristenweaverstudio
Подписаться наGoogle news
Маленькая девочка знала, как нужно себя преподносить – ее элегантная походка и красивое платье сразили всех наповал
На кадрах видно, как по подиуму для взрослых моделей идет маленькая девочка в розовом платье. Причем идет она как профессионалы, которые знают, как себя преподносить, чтобы показать и одежду, и себя. А окружающие же ей аплодируют. Насладившись представлением, девочка так же красиво уходит.
@kristenweaverstudio The perfect runway walk doesn’t exi… #getit #runway #minimodel #toddler #fashun #pageantgirl #pageantlife ♬ original sound - Johnny Sibilly
Смотрите на видео также:
Малышка украла у собаки лакомство и невероятно рада побегу
Малыши учат брата сбегать из кровати посреди ночи
Найдите пять отличий: бульдог и малышка смешно пытаются залезть на высокий диван
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала