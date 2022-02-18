https://sputnik-georgia.ru/20220218/ocherednoe-zemletryasenie-v-gruzii-264552696.html

Очередное землетрясение в Грузии

Очередное землетрясение в Грузии

Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T11:56+0400

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грузия

новости

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Грузии сегодня в 10:34 по местному времени, сообщается на сайте Национального сейсмологического центра страныЭпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси на юге страны, вблизи села Саламалейк в Дманисском районе.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, землетрясение