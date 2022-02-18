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Очередное землетрясение в Грузии
Очередное землетрясение в Грузии
Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T11:56+0400
2022-02-18T11:56+0400
2022-02-18T11:59+0400
грузия
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землетрясение
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Грузии сегодня в 10:34 по местному времени, сообщается на сайте Национального сейсмологического центра страныЭпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси на юге страны, вблизи села Саламалейк в Дманисском районе.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, землетрясение
Очередное землетрясение в Грузии
11:56 18.02.2022 (обновлено: 11:59 18.02.2022) Подписаться на
Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik
. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Грузии сегодня в 10:34 по местному времени, сообщается
на сайте Национального сейсмологического центра страны
Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси на юге страны, вблизи села Саламалейк в Дманисском районе.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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