https://sputnik-georgia.ru/20220218/v-gruzii-na-vykhodnykh-potepleet-do-plyus-17-gradusov-264565753.html

В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов

В Грузии на выходных потеплеет до плюс 17 градусов

Зима, похоже, уже начинает сдавать позиции, все отчетливее в Грузии чувствуется дыхание весны 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T16:14+0400

2022-02-18T16:14+0400

2022-02-18T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. На выходные, несмотря прогнозируемые осадки, в Грузии ощутимо потеплеет - температура воздуха поднимется до 17 градусов выше нуля.По данным Национального агентства окружающей среды, в отдельных районах страны ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег. В субботу сила ветра временами может достичь 17 – 22 метров в секунду.Температура воздуха в Восточной Грузии ночью понизится до минус 2 градусов, а днем будет плюс 15 градусов.В западной части страны ночью ожидается плюс 1 градус, а днем максимальная температура воздуха составит 17 градусов тепла.Что касается Тбилиси, в столице Грузии на выходных ожидается без осадков. В субботу температура воздуха ночью составит минус 1 градус, а днем поднимется до плюс 13. Скорость ветра 17 – 22 метров в секунду.В воскресенье в Тбилиси сравнительно потеплеет. Ночью будет плюс 3, а днем столбик термометра поднимется до 15 выше нуля. Скорость ветра 10 - 15 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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