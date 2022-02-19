https://sputnik-georgia.ru/20220219/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-19-fevralya-264586612.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 19 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 19 февраля

Следом за Тбилиси по уровню коронавирусной опасности идут регионы Имерети и Самегрели - Земо Сванети 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Наибольшее число инфицированных коронавирусом из 13 288 новых случаев по стране зафиксировано в Тбилиси 6 242, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.В стране за последние сутки сделано 47 640 тестов на коронавирус, 28 888 – на антиген и 18 752 ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 539 943 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 21 183 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 369 764 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 51 пациент, а с начала пандемии – 15 822.На данный момент в Грузии 153 881 активный случай, из них 5 703 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 256 пациентов тяжелое, из них 287 подключены к аппарату искусственного дыхания. При этом 964 пациента находятся в ковид-гостиницах, 147 214 же инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остается 16 человек.Показатель положительности по данным на 18 февраля составляет 27,89%, за две недели – 31,94%, за семь дней – 30,35%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии