https://sputnik-georgia.ru/20220219/inostrannyy-fond-investiroval-v-gruzinskogo-aviagruzoperevozchika-264583420.html

Иностранный фонд инвестировал в грузинского авиагрузоперевозчика

Иностранный фонд инвестировал в грузинского авиагрузоперевозчика

Благодаря инвестициям грузинская компания сможет подписать договоры аренды четырех самолетов до конца 2022 года 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T16:03+0400

2022-02-19T16:03+0400

2022-02-19T16:03+0400

грузия

новости

экономика

инвестиции

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/55/230065543_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_342bb39878f1f901574711765fe441e1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Фонд Gazelle Fund LP принял решение инвестировать 2,5 миллиона долларов в грузинский грузовой авиаперевозчик Camex Airlines, говорится в сообщении фонда.По мнению генерального директора Gazelle Finance Джеффри Либерта, у Camex Airlines есть хорошая возможность попасть на рынок из-за увеличения спроса на услуги грузовых авиаперевозок между Европой и Азией в результате изменений в цепочке поставок и увеличения циклов товарооборота по всему миру.Это первая инвестиция Gazelle Finance в регионального игрока в транспортном секторе.По словам генерального директора грузинской авиакомпании Давида Мазмишвили, благодаря инвестициям компания сможет подписать договоры аренды четырех самолетов до конца 2022 года, и обеспечить необходимый оборотный капитал для эксплуатации и обслуживания этих самолетовGazelle Finance – финансовая компания, которая инвестирует в быстрорастущие малые и средние предприятия в Евразийском регионе, в настоящее время фокусируется на Грузии и Армении.Camex Airlines LLC основана в 2021 году. Авиакомпания подписала соглашения с поставщиками услуг технического обслуживания, сертифицированными EASA и готова начать работу после завершения процесса сертификации AOC.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, инвестиции, авиасообщение в грузии