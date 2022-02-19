https://sputnik-georgia.ru/20220219/karasin-nameren-vstretitsya-s-abashidze-v-marte-esli-pozvolit-situatsiya-s-covid-264593123.html

Карасин намерен встретиться с Абашидзе в марте, если позволит ситуация с COVID

Карасин намерен встретиться с Абашидзе в марте, если позволит ситуация с COVID

Ожидается обсуждение двусторонних контактов, заявил председатель комитета по иностранным делам Совфеда РФ 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T16:15+0400

2022-02-19T16:15+0400

2022-02-19T16:59+0400

григорий карасин

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Встреча председателя комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григория Карасина со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе должна состояться во второй половине марта в Праге, если позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, заявил Карасин."Мы планируем вообще такой контакт. Но все зависит от пандемии, потому что мы же всегда встречались с ним в Праге", - сказал он журналистам.По его словам, ожидается обсуждение двусторонних контактов. "Там есть и проблема возобновления авиарейсов, проблема путешествий людей, визы – целый набор тем, который созрел для того, чтобы руками к ним прикоснуться", - отметил он.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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григорий карасин, зураб абашидзе, новости, грузия, россия, политика, грузино-российские отношения