https://sputnik-georgia.ru/20220220/raskruchennyy-psikholog-kak-vybrat-uspeshnuyu-professiyu-v-tbilisi-264432660.html

"Раскрученный" психолог: как выбрать успешную профессию в Тбилиси?

"Раскрученный" психолог: как выбрать успешную профессию в Тбилиси?

Оказывается, к выбору профессии, как и к выбору жизненного спутника, надо подходить очень серьезно и с выгодой 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T16:01+0400

2022-02-20T16:01+0400

2022-02-20T16:01+0400

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

грузия

колумнисты

аналитика

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- ... Был я как-то у одного клиента по вызову. Тут тебе и засорение, и кран полетел, плюс кнопка в туалете западает. Короче, есть чем заняться. По ходу смотрю, хозяин при исполнении. В зале у него человек восемь баб сидит, и он среди них этаким павлином красуется, дирижирует оркестром.Я его давно знаю и могу тебе рассказать про него более или менее подробно. Этот Виктор с понтом психолог или парапсихолог (вот, абсус, я не силен в названиях). Но факт, что-то заумное и с прибамбасами. У него куча всяких сертификатов (их в Москве, говорят, печатают в любом переходе за копейки, и при этом смотрится вполне натурально). Их, главное, по стенкам развесить в шахматном порядке, а там шрифт мелкий, все равно никто из клиентов читать не будет, но количество на психику давит нехило. Да еще и вид у Виктора соответствующий. Волосы черные крашеные, назад зачесаны и в хвост собраны, пальцы в перстнях, в ухе серьга. (Серьгу он последнее время снимает, чтоб на улице ребята Васадзе не налупили).И весь такой из себя задумчиво-таинственный. И не поймешь, то ли он правда "голубой", то ли косит под него. Но факт, на баб имидж действует. Они к нему идут косяком и даже в очередь записываются.Виктор сюда из Москвы переехал, видно, там уже всех охмурил, а в Тбилиси непаханое поле работы. Тем более, что специализируется среди "женщин бальзаковского возраста" с неустроенной личной жизнью. То есть начать и кончить. ( Вы замечали, сколько за последнее время из Москвы сюда психологов переехало? Что ж, там на родине все уже вылечились? Нет, конечно. В Тбилиси есть, где развернуться).Для раскрутки на этом фронте работ надо всего ничего. Первое: создать имидж нестандартного человека. Второе: позаботиться о множестве "вылеченных" (с помощью интернета это пара пустяков – сядь и напиши сам себе отзывы или кого-то попроси.) Причем группы эти он набирает небольшие, но смотрит на уровень развития и социальный статус. Это только теоретически психологи призывают "выйти из зоны комфорта", а на деле подбирают для своих заседаний мягкую мебель, шпалеры нейтральной расцветки, еще и музыку иногда врубают расслабляющую. Тоже отдельная тема.... Вожусь я, значит, с краном, по ходу слушаю, что творится в комнате. Виктор с чувством, толком, расстановкой читает писанину одной из клиенток, но, естественно, без имени. Там суть простая, про мужа-придурка, как ее, несравненную, не оценили, и прочий душевный стриптиз. Смотрю, все участницы оживились, свои мнения высказывают. Виктор с умным видом какие-то закорючки в свой блокнот ставит. Ситуация избитая, но сколько шума и эмоций. Это у него называется "выплеск негативной энергии" и "освобождение от обид, спрятанных в подсознании".Потом, когда все высказались, Виктор им новую фишку предложил. Прочел вслух отрывок из книги и попросил написать сочинение-ответ. В качестве домашнего задания. Потом объявил 10 минут медитации. Все, смотрю, расслабились, глаза закрыли и по логике должны думать о всем хорошем. Эти штуки аффирмации называются.Пока я с бачком хороводился, смотрю, курицы эти засобирались и довольные пошли гуськом к выходу.Эх, думаю, неправильно я себе профессию выбрал. А переиграть на психолога уже не вариант. Меня полгорода знает как Мишу-сантехника из Глдани. Все-таки, имидж – главное в любом деле. А так, я нежадный, дарю тебе идею: стать психологом – дело нехитрое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили, грузия, колумнисты, аналитика