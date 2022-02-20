https://sputnik-georgia.ru/20220220/raskruchennyy-psikholog-kak-vybrat-uspeshnuyu-professiyu-v-tbilisi-264432660.html
"Раскрученный" психолог: как выбрать успешную профессию в Тбилиси?
"Раскрученный" психолог: как выбрать успешную профессию в Тбилиси?
Оказывается, к выбору профессии, как и к выбору жизненного спутника, надо подходить очень серьезно и с выгодой 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T16:01+0400
2022-02-20T16:01+0400
2022-02-20T16:01+0400
рассказы мариам сараджишвили
мариам сараджишвили
грузия
колумнисты
аналитика
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- ... Был я как-то у одного клиента по вызову. Тут тебе и засорение, и кран полетел, плюс кнопка в туалете западает. Короче, есть чем заняться. По ходу смотрю, хозяин при исполнении. В зале у него человек восемь баб сидит, и он среди них этаким павлином красуется, дирижирует оркестром.Я его давно знаю и могу тебе рассказать про него более или менее подробно. Этот Виктор с понтом психолог или парапсихолог (вот, абсус, я не силен в названиях). Но факт, что-то заумное и с прибамбасами. У него куча всяких сертификатов (их в Москве, говорят, печатают в любом переходе за копейки, и при этом смотрится вполне натурально). Их, главное, по стенкам развесить в шахматном порядке, а там шрифт мелкий, все равно никто из клиентов читать не будет, но количество на психику давит нехило. Да еще и вид у Виктора соответствующий. Волосы черные крашеные, назад зачесаны и в хвост собраны, пальцы в перстнях, в ухе серьга. (Серьгу он последнее время снимает, чтоб на улице ребята Васадзе не налупили).И весь такой из себя задумчиво-таинственный. И не поймешь, то ли он правда "голубой", то ли косит под него. Но факт, на баб имидж действует. Они к нему идут косяком и даже в очередь записываются.Виктор сюда из Москвы переехал, видно, там уже всех охмурил, а в Тбилиси непаханое поле работы. Тем более, что специализируется среди "женщин бальзаковского возраста" с неустроенной личной жизнью. То есть начать и кончить. ( Вы замечали, сколько за последнее время из Москвы сюда психологов переехало? Что ж, там на родине все уже вылечились? Нет, конечно. В Тбилиси есть, где развернуться).Для раскрутки на этом фронте работ надо всего ничего. Первое: создать имидж нестандартного человека. Второе: позаботиться о множестве "вылеченных" (с помощью интернета это пара пустяков – сядь и напиши сам себе отзывы или кого-то попроси.) Причем группы эти он набирает небольшие, но смотрит на уровень развития и социальный статус. Это только теоретически психологи призывают "выйти из зоны комфорта", а на деле подбирают для своих заседаний мягкую мебель, шпалеры нейтральной расцветки, еще и музыку иногда врубают расслабляющую. Тоже отдельная тема.... Вожусь я, значит, с краном, по ходу слушаю, что творится в комнате. Виктор с чувством, толком, расстановкой читает писанину одной из клиенток, но, естественно, без имени. Там суть простая, про мужа-придурка, как ее, несравненную, не оценили, и прочий душевный стриптиз. Смотрю, все участницы оживились, свои мнения высказывают. Виктор с умным видом какие-то закорючки в свой блокнот ставит. Ситуация избитая, но сколько шума и эмоций. Это у него называется "выплеск негативной энергии" и "освобождение от обид, спрятанных в подсознании".Потом, когда все высказались, Виктор им новую фишку предложил. Прочел вслух отрывок из книги и попросил написать сочинение-ответ. В качестве домашнего задания. Потом объявил 10 минут медитации. Все, смотрю, расслабились, глаза закрыли и по логике должны думать о всем хорошем. Эти штуки аффирмации называются.Пока я с бачком хороводился, смотрю, курицы эти засобирались и довольные пошли гуськом к выходу.Эх, думаю, неправильно я себе профессию выбрал. А переиграть на психолога уже не вариант. Меня полгорода знает как Мишу-сантехника из Глдани. Все-таки, имидж – главное в любом деле. А так, я нежадный, дарю тебе идею: стать психологом – дело нехитрое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220213/ne-svoy-krug-ili-kogda-litsom-k-litsu-litsa-ne-uvidat-264239458.html
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Мариам Сараджишвили
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Мариам Сараджишвили
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Мариам Сараджишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg
рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили, грузия, колумнисты, аналитика
"Раскрученный" психолог: как выбрать успешную профессию в Тбилиси?
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Оказывается, к выбору профессии, как и к выбору жизненного спутника, надо подходить очень серьезно и с выгодой
- ... Был я как-то у одного клиента по вызову. Тут тебе и засорение, и кран полетел, плюс кнопка в туалете западает. Короче, есть чем заняться. По ходу смотрю, хозяин при исполнении. В зале у него человек восемь баб сидит, и он среди них этаким павлином красуется, дирижирует оркестром.
Я его давно знаю и могу тебе рассказать про него более или менее подробно. Этот Виктор с понтом психолог или парапсихолог (вот, абсус, я не силен в названиях). Но факт, что-то заумное и с прибамбасами.
У него куча всяких сертификатов (их в Москве, говорят, печатают в любом переходе за копейки, и при этом смотрится вполне натурально). Их, главное, по стенкам развесить в шахматном порядке, а там шрифт мелкий, все равно никто из клиентов читать не будет, но количество на психику давит нехило.
Да еще и вид у Виктора соответствующий. Волосы черные крашеные, назад зачесаны и в хвост собраны, пальцы в перстнях, в ухе серьга. (Серьгу он последнее время снимает, чтоб на улице ребята Васадзе не налупили).
И весь такой из себя задумчиво-таинственный. И не поймешь, то ли он правда "голубой", то ли косит под него. Но факт, на баб имидж действует. Они к нему идут косяком и даже в очередь записываются.
Виктор сюда из Москвы переехал, видно, там уже всех охмурил, а в Тбилиси непаханое поле работы. Тем более, что специализируется среди "женщин бальзаковского возраста" с неустроенной личной жизнью. То есть начать и кончить. ( Вы замечали, сколько за последнее время из Москвы сюда психологов переехало? Что ж, там на родине все уже вылечились? Нет, конечно. В Тбилиси есть, где развернуться).
Для раскрутки на этом фронте работ надо всего ничего. Первое: создать имидж нестандартного человека. Второе: позаботиться о множестве "вылеченных" (с помощью интернета это пара пустяков – сядь и напиши сам себе отзывы или кого-то попроси.)
Третье: назначь цену за визит подороже (Виктор заломил 25 лари в час), иначе люди подумают, раз дешево, значит туфта. Четвертое: изобрази дикую занятость и сделай доступ к себе труднодостижимым. (У Виктора все по записи, набор в группы после собеседования и каких-то тестов.)
Причем группы эти он набирает небольшие, но смотрит на уровень развития и социальный статус. Это только теоретически психологи призывают "выйти из зоны комфорта", а на деле подбирают для своих заседаний мягкую мебель, шпалеры нейтральной расцветки, еще и музыку иногда врубают расслабляющую. Тоже отдельная тема.
... Вожусь я, значит, с краном, по ходу слушаю, что творится в комнате. Виктор с чувством, толком, расстановкой читает писанину одной из клиенток, но, естественно, без имени. Там суть простая, про мужа-придурка, как ее, несравненную, не оценили, и прочий душевный стриптиз.
Смотрю, все участницы оживились, свои мнения высказывают. Виктор с умным видом какие-то закорючки в свой блокнот ставит. Ситуация избитая, но сколько шума и эмоций. Это у него называется "выплеск негативной энергии" и "освобождение от обид, спрятанных в подсознании".
Потом, когда все высказались, Виктор им новую фишку предложил. Прочел вслух отрывок из книги и попросил написать сочинение-ответ. В качестве домашнего задания. Потом объявил 10 минут медитации. Все, смотрю, расслабились, глаза закрыли и по логике должны думать о всем хорошем. Эти штуки аффирмации называются.
Пока я с бачком хороводился, смотрю, курицы эти засобирались и довольные пошли гуськом к выходу.
Виктор окна открыл, помещение проветрил, пошел перекурить и мою работу принимать. Посмотрел, покрутил, остался доволен. Через час, смотрю, новая семерка желающих идет. И дальше по плану: обсуждение, домашнее задание, аффирмации.
Эх, думаю, неправильно я себе профессию выбрал. А переиграть на психолога уже не вариант. Меня полгорода знает как Мишу-сантехника из Глдани. Все-таки, имидж – главное в любом деле. А так, я нежадный, дарю тебе идею: стать психологом – дело нехитрое.
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