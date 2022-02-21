https://sputnik-georgia.ru/20220221/brifing-ukreplenie-lari-rost-tsen-obeschaniya-vlastey--chto-proiskhodit-v-ekonomike-gruzii-264279361.html

Брифинг: Укрепление лари, рост цен, обещания властей – что происходит в экономике Грузии

Брифинг: Укрепление лари, рост цен, обещания властей – что происходит в экономике Грузии

Брифинг на тему "Укрепление лари, рост цен, обещания властей – что происходит в экономике Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во... 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T16:58+0400

2022-02-21T16:58+0400

2022-02-21T17:10+0400

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Национальная валюта Грузии продолжает расти. За последние дни лари существенно укрепился, в настоящее время 1$ торгуется на уровне 2,97 лари.При этом, сохраняется рекордная инфляция в 13,9%, а цены продолжают расти. Как будет развиваться ситуация в Грузии? Как остановить рост цен на продукты, коммунальные платежи, бензин? Каковы возможные новые стимулы для грузинской экономики? Какой будет политика властей и Национального банка? На эти и другие вопросы журналистов на брифинге ответит:- профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур ГИОРХЕЛИДЗЕ.Брифинг пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, общество, национальный банк