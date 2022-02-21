https://sputnik-georgia.ru/20220221/krasnoe-vino-luchshe-lekarstva--sensatsionnoe-otkrytie-uchenykh-264522396.html
Красное вино лучше лекарства – сенсационное открытие ученых
Красное вино лучше лекарства – сенсационное открытие ученых
Оказывается, для положительного эффекта достаточно одного бокала в две недели. Может стоит прислушаться к специалистам?
2022-02-21T06:06+0400
2022-02-21T06:06+0400
2022-02-21T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Красное вино лучше лекарства – оно способно не только предупредить, но и вылечить рак предстательной железы. Такое сенсационное открытие сделали испанские ученые в результате исследований.Как выяснилось, полифенолы, содержащиеся в красном вине, способны не только эффективно тормозить процесс размножения раковых клеток, но в определенной степени даже способствуют их полному уничтожению.Присутствие полифенолов в красном вине, по мнению ученых, объясняет низкий уровень заболеваемости раком простаты в странах Средиземноморья, население которого к этому напитку питает определенную слабость.Ранее британские ученные пришли к заключению, что красное вино, благодаря содержащимся в нем полифенолам, полезно и для кишечника. Для положительного эффекта достаточно одного бокала в две недели.При этом ученые подчеркивают, что результаты исследования не должны служить оправданием для злоупотреблений.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
советы врачей, наука, новости, общество, справки , здоровье
Красное вино лучше лекарства – сенсационное открытие ученых
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Оказывается, для положительного эффекта достаточно одного бокала в две недели. Может стоит прислушаться к специалистам?
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Красное вино лучше лекарства – оно способно не только предупредить, но и вылечить рак предстательной железы. Такое сенсационное открытие сделали испанские ученые в результате исследований.
Ученые с удивлением обнаружили, что регулярное употребление красного вина является превосходным профилактическим средством от рака простаты и не оставляет практически шансов развития этого заболевания у мужчин.
Как выяснилось, полифенолы, содержащиеся в красном вине, способны не только эффективно тормозить процесс размножения раковых клеток, но в определенной степени даже способствуют их полному уничтожению.
Присутствие полифенолов в красном вине, по мнению ученых, объясняет низкий уровень заболеваемости раком простаты в странах Средиземноморья, население которого к этому напитку питает определенную слабость.
Ранее британские ученные пришли к заключению, что красное вино, благодаря содержащимся в нем полифенолам, полезно и для кишечника. Для положительного эффекта достаточно одного бокала в две недели.
При этом ученые подчеркивают, что результаты исследования не должны служить оправданием для злоупотреблений.
Материал подготовлен на основе открытых источников