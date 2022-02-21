https://sputnik-georgia.ru/20220221/krasnoe-vino-luchshe-lekarstva--sensatsionnoe-otkrytie-uchenykh-264522396.html

Красное вино лучше лекарства – сенсационное открытие ученых

Красное вино лучше лекарства – сенсационное открытие ученых

Оказывается, для положительного эффекта достаточно одного бокала в две недели. Может стоит прислушаться к специалистам?

2022-02-21T06:06+0400

2022-02-21T06:06+0400

2022-02-21T06:06+0400

советы врачей

наука

новости

общество

справки

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_c8bc24376a2c6d387ed5dcfea5aab9c9.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Красное вино лучше лекарства – оно способно не только предупредить, но и вылечить рак предстательной железы. Такое сенсационное открытие сделали испанские ученые в результате исследований.Как выяснилось, полифенолы, содержащиеся в красном вине, способны не только эффективно тормозить процесс размножения раковых клеток, но в определенной степени даже способствуют их полному уничтожению.Присутствие полифенолов в красном вине, по мнению ученых, объясняет низкий уровень заболеваемости раком простаты в странах Средиземноморья, население которого к этому напитку питает определенную слабость.Ранее британские ученные пришли к заключению, что красное вино, благодаря содержащимся в нем полифенолам, полезно и для кишечника. Для положительного эффекта достаточно одного бокала в две недели.При этом ученые подчеркивают, что результаты исследования не должны служить оправданием для злоупотреблений.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, наука, новости, общество, справки , здоровье