https://sputnik-georgia.ru/20220221/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-21-27-fevralya-264621868.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 21-27 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 21-27 февраля

Эта неделя в столице будет по-настоящему весенней – будет много солнца, тепло, температура воздуха составит 14-17 градусов 21.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси преимущественно ясную и солнечную погоду, временами облачность.В понедельник, 21 февраля, в столице будет облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 18:41.Во вторник, 22 февраля, в Тбилиси также ожидается ясная и солнечная погода.Восход солнца в 07:47. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 18:42.В среду7, 23 февраля, в Тбилиси погода сохранится ясной и солнечной. Восход солнца в 07:38.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:43.В четверг, 24 февраля, в столице Грузии погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:36.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов. А днем – максимум 17 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:44.В пятницу, 25 февраля, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца в 07:42. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов. А днем – максимум 14 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:45.В субботу, 26 февраля, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца в 07:41. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов. А днем температура поднимется максимум до 13 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 18:47.В воскресенье, 27 февраля, в столице Грузии прояснится и погода будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 07:39.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов. А днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 18:48.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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