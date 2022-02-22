https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-gruzii-uprazdnyayut-karantinnye-prostranstva-264671199.html

В Грузии упраздняют карантинные пространства

В Грузии упраздняют карантинные пространства

В качестве карантинных пространств использовали гостиницы, пребывание в которых оплачивало государство 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет принял решение закрыть карантинные пространства, в которые помещали граждан, контактировавших с больными коронавирусом.В качестве карантинных пространств использовали гостиницы, пребывание в которых, включая питание, оплачивало государство. Такие пространства открылись в Грузии практически сразу же после выявления первых случаев коронавируса в стране. По последним данным, в карантинных пространствах находятся семь человек.Кроме того, упраздняется обязательство термоскрининга и наличия дезбарьеров на входе в заведения.Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19