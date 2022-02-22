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В Грузии упраздняют карантинные пространства
В Грузии упраздняют карантинные пространства
В качестве карантинных пространств использовали гостиницы, пребывание в которых оплачивало государство 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T13:52+0400
2022-02-22T13:52+0400
2022-02-22T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет принял решение закрыть карантинные пространства, в которые помещали граждан, контактировавших с больными коронавирусом.В качестве карантинных пространств использовали гостиницы, пребывание в которых, включая питание, оплачивало государство. Такие пространства открылись в Грузии практически сразу же после выявления первых случаев коронавируса в стране. По последним данным, в карантинных пространствах находятся семь человек.Кроме того, упраздняется обязательство термоскрининга и наличия дезбарьеров на входе в заведения.Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
В Грузии упраздняют карантинные пространства
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В качестве карантинных пространств использовали гостиницы, пребывание в которых оплачивало государство
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет принял решение закрыть карантинные пространства, в которые помещали граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
В качестве карантинных пространств использовали гостиницы, пребывание в которых, включая питание, оплачивало государство. Такие пространства открылись в Грузии практически сразу же после выявления первых случаев коронавируса в стране.
"С сегодняшнего дня в данных пространствах будет прекращено размещение инфицированных", – заявил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе на брифинге.
По последним данным, в карантинных пространствах находятся семь человек.
Кроме того, упраздняется обязательство термоскрининга и наличия дезбарьеров на входе в заведения.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года.
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