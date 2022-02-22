https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-spalnom-rayone-tbilisi-vosstanovili-granatovyy-skver-264659552.html

В спальном районе Тбилиси восстановили Гранатовый сквер

В спальном районе Тбилиси восстановили Гранатовый сквер

На территории высажены 183 различных вида деревьев, 422 вида кустарников, а так же установлены системы полива 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T09:36+0400

2022-02-22T09:36+0400

2022-02-22T09:36+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Восстановление т. н. Гранатового сквера в седьмом микрорайоне Глдани (спальный район Тбилиси) успешно завершилось, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.О планах мэрии восстановить парк в Глдани стало известно летом прошлого года. Сообщалось, что на проект из бюджета администрации Глданского района будет выделено 1,2 миллиона лари (403 тысячи долларов). По информации местных властей, у района большой потенциал для развития подобных зон отдыха."Место было в сложной ситуации. Это место использовалось как автостоянка. В результате реабилитации мы получили зеленую зону. Обустроена детская площадка с аттракционами, а также баскетбольное и футбольное поле. Были установлены LED-фонари. Есть отдельная зона для выгула животных. Теперь главное – позаботиться обо всем этом", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на открытии сквера.В рамках проекта было отремонтировано в общей сложности 10 тысяч квадратных метров, где обустроено многофункциональное пространство для разных возрастных категорий: детские развлекательные зоны, беседки для отдыха, баскетбольные и футбольные поля, теннисные и шахматные столы, площадка для выгула собак, площадка для велосипедов и скейтбордов, а также фонтанчик с питьевой водой и фитнес-зона.В парке установлено наружное освещение и системы полива, установлены различные виды парковой инфраструктуры, а также на территории высажены 183 различных вида деревьев, 422 вида кустарников и газон. Кроме того, в ближайшее время будут установлены системы безопасности.Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси