https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-spalnom-rayone-tbilisi-vosstanovili-granatovyy-skver-264659552.html
В спальном районе Тбилиси восстановили Гранатовый сквер
В спальном районе Тбилиси восстановили Гранатовый сквер
На территории высажены 183 различных вида деревьев, 422 вида кустарников, а так же установлены системы полива 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T09:36+0400
2022-02-22T09:36+0400
2022-02-22T09:36+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264659461_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_626cb9de6fa1986a0f2f763f8ff4eab1.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Восстановление т. н. Гранатового сквера в седьмом микрорайоне Глдани (спальный район Тбилиси) успешно завершилось, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.О планах мэрии восстановить парк в Глдани стало известно летом прошлого года. Сообщалось, что на проект из бюджета администрации Глданского района будет выделено 1,2 миллиона лари (403 тысячи долларов). По информации местных властей, у района большой потенциал для развития подобных зон отдыха."Место было в сложной ситуации. Это место использовалось как автостоянка. В результате реабилитации мы получили зеленую зону. Обустроена детская площадка с аттракционами, а также баскетбольное и футбольное поле. Были установлены LED-фонари. Есть отдельная зона для выгула животных. Теперь главное – позаботиться обо всем этом", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на открытии сквера.В рамках проекта было отремонтировано в общей сложности 10 тысяч квадратных метров, где обустроено многофункциональное пространство для разных возрастных категорий: детские развлекательные зоны, беседки для отдыха, баскетбольные и футбольные поля, теннисные и шахматные столы, площадка для выгула собак, площадка для велосипедов и скейтбордов, а также фонтанчик с питьевой водой и фитнес-зона.В парке установлено наружное освещение и системы полива, установлены различные виды парковой инфраструктуры, а также на территории высажены 183 различных вида деревьев, 422 вида кустарников и газон. Кроме того, в ближайшее время будут установлены системы безопасности.Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264659461_171:0:1594:1067_1920x0_80_0_0_c0269f01ae6ed4c64b27462c1de55873.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси
В спальном районе Тбилиси восстановили Гранатовый сквер
Подписаться на
На территории высажены 183 различных вида деревьев, 422 вида кустарников, а так же установлены системы полива
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Восстановление т. н. Гранатового сквера в седьмом микрорайоне Глдани (спальный район Тбилиси) успешно завершилось, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
О планах мэрии восстановить парк в Глдани стало известно летом прошлого года. Сообщалось, что на проект из бюджета администрации Глданского района будет выделено 1,2 миллиона лари (403 тысячи долларов). По информации местных властей, у района большой потенциал для развития подобных зон отдыха.
"Место было в сложной ситуации. Это место использовалось как автостоянка. В результате реабилитации мы получили зеленую зону. Обустроена детская площадка с аттракционами, а также баскетбольное и футбольное поле. Были установлены LED-фонари. Есть отдельная зона для выгула животных. Теперь главное – позаботиться обо всем этом", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на открытии сквера.
В рамках проекта было отремонтировано в общей сложности 10 тысяч квадратных метров, где обустроено многофункциональное пространство для разных возрастных категорий: детские развлекательные зоны, беседки для отдыха, баскетбольные и футбольные поля, теннисные и шахматные столы, площадка для выгула собак, площадка для велосипедов и скейтбордов, а также фонтанчик с питьевой водой и фитнес-зона.
В парке установлено наружное освещение и системы полива, установлены различные виды парковой инфраструктуры, а также на территории высажены 183 различных вида деревьев, 422 вида кустарников и газон. Кроме того, в ближайшее время будут установлены системы безопасности.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. По информации мэра, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.