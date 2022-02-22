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https://sputnik-georgia.ru/20220222/vrednykh-produktov-ne-suschestvuet-suschestvuyut-mify-o-nikh--toksikolog-264630321.html
Вредных продуктов не существует, существуют мифы о них – токсиколог
Вредных продуктов не существует, существуют мифы о них – токсиколог
Ни один продукт, какие бы мифы о нем не ходили, не принесет вреда, если потреблять его в не чрезмерном количестве и не каждый день 22.02.2022, Sputnik Грузия
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2022-02-22T09:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Распознать безвредность того или иного продукта без лабораторного исследования невозможно, однако верить в то, что червячок в яблоке признак натуральности – миф, заявила токсиколог, врач-гигиенист, профессор Тбилисского медуниверситета Марина Гиоргобиани Sputnik Грузия.По ее словам, без лабораторного исследования невозможно сказать генномодифицирован тот или иной продукт или нет.Какие продукты снижают сахар – топ-3 от знаменитого диетолога&gt;&gt;Токсиколог пояснила, что без химической обработки, пестицидов и удобрений можно рассчитывать только на 20% урожая. Главное, уверена Гиоргобиани, не превышать допустимую норму и правильно их использовать."Меня, как токсиколога, часто спрашивают, можно ли давать ребенку, например, куриную ножку. Я спрашиваю почему нельзя? Они говорят, вот в них много гормонов и антибиотиков. А сколько может съесть ребенок? Максимум одну ножку. Так вот в одной ножке нет такой дозы препаратов, которые могут навредить", – подчеркнула Гиоргобиани.По словам токсиколога, с учетом уровня загрязненности окружающей среды, идеально экологически чистых продуктов не существует.Гиоргобиани приводит пример чипсов и кока-колы, которые считаются особенно вредными. Она считает, что особого вреда они не принесут, если не есть чипсы и не запивать их кока-колой каждый день."То, что чипсы и кока-кола вредные продукты – это абсурд. Они вредные и опасные, если принимать их каждый день и в большом количестве, а в неделю раз – это нормально", – отметила Гиоргобиани.Диетолог раскрыла тайну похудения без диет и спорта&gt;&gt;Еще один совет от токсиколога – не особенно усердствовать со стерильностью потребляемых продуктов. По ее словам, организм человека нужно приучать к загрязнителям окружающей среды. "Царица Клеопатра не смогла отравить себя тем ядом, которым травила других, потому что сама принимала его малыми дозами", – заключила Гиоргобиани.Полностью натуральный продукт – это уловки маркетологов для повышения продаж, уверены специалисты. Насколько безвреден тот или иной продукт может установить только лабораторная проверка и никакая красивая этикетка не может стать гарантом качества. Токсикологи твердят–- вредной или полезной пищи не существует вообще. Полезность и вредность зависят не от состава, а от способа обработки продукта и количества его потребления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Вредных продуктов не существует, существуют мифы о них – токсиколог

08:31 22.02.2022 (обновлено: 09:14 22.02.2022)
© AFP 2022 / Herbert Pfarrhofer / APAПокупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Австрии
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Австрии - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Herbert Pfarrhofer / APA
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Ни один продукт, какие бы мифы о нем не ходили, не принесет вреда, если потреблять его в не чрезмерном количестве и не каждый день
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Распознать безвредность того или иного продукта без лабораторного исследования невозможно, однако верить в то, что червячок в яблоке признак натуральности – миф, заявила токсиколог, врач-гигиенист, профессор Тбилисского медуниверситета Марина Гиоргобиани Sputnik Грузия.
По ее словам, без лабораторного исследования невозможно сказать генномодифицирован тот или иной продукт или нет.

"Это полный абсурд, когда думают, что на вид некрасивые фрукты с червяком внутри натуральные, а красивые, большие – нет. Когда продукт красивый, неповрежденный, идеально выглядит, значит без химического вмешательства не обошлось. Но в этом случае значение имеет доза – превышает она допустимую норму или нет", – заявила Гиоргобиани.

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Токсиколог пояснила, что без химической обработки, пестицидов и удобрений можно рассчитывать только на 20% урожая. Главное, уверена Гиоргобиани, не превышать допустимую норму и правильно их использовать.
"Меня, как токсиколога, часто спрашивают, можно ли давать ребенку, например, куриную ножку. Я спрашиваю почему нельзя? Они говорят, вот в них много гормонов и антибиотиков. А сколько может съесть ребенок? Максимум одну ножку. Так вот в одной ножке нет такой дозы препаратов, которые могут навредить", – подчеркнула Гиоргобиани.
По словам токсиколога, с учетом уровня загрязненности окружающей среды, идеально экологически чистых продуктов не существует.
Гиоргобиани приводит пример чипсов и кока-колы, которые считаются особенно вредными. Она считает, что особого вреда они не принесут, если не есть чипсы и не запивать их кока-колой каждый день.
"То, что чипсы и кока-кола вредные продукты – это абсурд. Они вредные и опасные, если принимать их каждый день и в большом количестве, а в неделю раз – это нормально", – отметила Гиоргобиани.
Диетолог раскрыла тайну похудения без диет и спорта>>
Еще один совет от токсиколога – не особенно усердствовать со стерильностью потребляемых продуктов. По ее словам, организм человека нужно приучать к загрязнителям окружающей среды.
"Царица Клеопатра не смогла отравить себя тем ядом, которым травила других, потому что сама принимала его малыми дозами", – заключила Гиоргобиани.
Полностью натуральный продукт – это уловки маркетологов для повышения продаж, уверены специалисты. Насколько безвреден тот или иной продукт может установить только лабораторная проверка и никакая красивая этикетка не может стать гарантом качества. Токсикологи твердят–- вредной или полезной пищи не существует вообще. Полезность и вредность зависят не от состава, а от способа обработки продукта и количества его потребления.
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