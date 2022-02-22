https://sputnik-georgia.ru/20220222/vrednykh-produktov-ne-suschestvuet-suschestvuyut-mify-o-nikh--toksikolog-264630321.html

Вредных продуктов не существует, существуют мифы о них – токсиколог

Вредных продуктов не существует, существуют мифы о них – токсиколог

Ни один продукт, какие бы мифы о нем не ходили, не принесет вреда, если потреблять его в не чрезмерном количестве и не каждый день 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T08:31+0400

2022-02-22T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Распознать безвредность того или иного продукта без лабораторного исследования невозможно, однако верить в то, что червячок в яблоке признак натуральности – миф, заявила токсиколог, врач-гигиенист, профессор Тбилисского медуниверситета Марина Гиоргобиани Sputnik Грузия.По ее словам, без лабораторного исследования невозможно сказать генномодифицирован тот или иной продукт или нет.Какие продукты снижают сахар – топ-3 от знаменитого диетолога>>Токсиколог пояснила, что без химической обработки, пестицидов и удобрений можно рассчитывать только на 20% урожая. Главное, уверена Гиоргобиани, не превышать допустимую норму и правильно их использовать."Меня, как токсиколога, часто спрашивают, можно ли давать ребенку, например, куриную ножку. Я спрашиваю почему нельзя? Они говорят, вот в них много гормонов и антибиотиков. А сколько может съесть ребенок? Максимум одну ножку. Так вот в одной ножке нет такой дозы препаратов, которые могут навредить", – подчеркнула Гиоргобиани.По словам токсиколога, с учетом уровня загрязненности окружающей среды, идеально экологически чистых продуктов не существует.Гиоргобиани приводит пример чипсов и кока-колы, которые считаются особенно вредными. Она считает, что особого вреда они не принесут, если не есть чипсы и не запивать их кока-колой каждый день."То, что чипсы и кока-кола вредные продукты – это абсурд. Они вредные и опасные, если принимать их каждый день и в большом количестве, а в неделю раз – это нормально", – отметила Гиоргобиани.Диетолог раскрыла тайну похудения без диет и спорта>>Еще один совет от токсиколога – не особенно усердствовать со стерильностью потребляемых продуктов. По ее словам, организм человека нужно приучать к загрязнителям окружающей среды. "Царица Клеопатра не смогла отравить себя тем ядом, которым травила других, потому что сама принимала его малыми дозами", – заключила Гиоргобиани.Полностью натуральный продукт – это уловки маркетологов для повышения продаж, уверены специалисты. Насколько безвреден тот или иной продукт может установить только лабораторная проверка и никакая красивая этикетка не может стать гарантом качества. Токсикологи твердят–- вредной или полезной пищи не существует вообще. Полезность и вредность зависят не от состава, а от способа обработки продукта и количества его потребления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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