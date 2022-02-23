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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 10 230

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 10 230

За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, вылечились 7 223 пациента 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 10 230. Скончались 48 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 575 999 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 7 223 человека, с начала пандемии – 1 429 763. Скончались 15 981.Защищает ли вакцина – последние данные Центра по контролю заболеваний Грузии>>За сутки сделано 40 504 теста, в том числе 25 251 на антиген и 15 253 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 25,26%, за последние 14 дней – 29,89%, за последние семь дней – 27,73%.К этому времени в Грузии сделано 2 804 965 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 294.В карантине в данное время находятся 7 человек, в стационарах – 5 252, в ковид-гостиницах – 835.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19