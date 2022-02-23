https://sputnik-georgia.ru/20220223/gruziny-v-rossii-o-chem-novyy-proekt-gii-saralidze-264707236.html

"Грузины в России": о чем новый проект Гии Саралидзе?

"Грузины в России": о чем новый проект Гии Саралидзе?

Честно, без прикрас, но и без истерики: Гия Саралидзе рассказал о своем новом проекте, посвященном народам Грузии и России 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T13:59+0400

2022-02-23T13:59+0400

2022-02-23T13:59+0400

грузино-российские отношения

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россия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Теле- и радиоведущий Гия Саралидзе создал новый проект "Грузины в России". О подробностях собственной программы, которая выходит на YouTube-канале журналиста, Саралидзе рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Он отметил, что идея программы родилась из собственного опыта, его журналистских наблюдений и повседневной жизни."На моих глазах отношение к грузинам и Грузии в России очень серьезно поменялось, – рассказывает журналист. – Выходцы из Грузии начали терять свое уникальное место во многих областях. Науке, культуре, кинематографе, искусстве. И, судя по всему, теряют его надолго, если не навсегда".Поэтому сейчас в своем новом проекте Саралидзе намерен обсуждать данные темы с грузинами, проживающими в России. Журналист будет задавать своим гостям самые злободневные вопросы. "Как они чувствуют себя в условиях серьезной политической конфронтации двух стран? Что они думают о месте грузин в современном российском обществе и о будущем в отношениях грузинского и русского народов", – подчеркивает автор.Кем будут гости проекта "Грузины в России", Саралидзе предпочел оставить в секрете, однако отметил, что имена для всех знакомые. Так героем первого выпуска стал адвокат Шота Горгадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузино-российские отношения, грузия, россия, новости