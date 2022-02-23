https://sputnik-georgia.ru/20220223/khazin-rossiya-mozhet-bezboleznenno-razorvat-vse-svyazi-s-zapadom---video-264717558.html

Хазин: Россия может безболезненно разорвать все связи с Западом - видео

Хазин: Россия может безболезненно разорвать все связи с Западом - видео

Михаил Хазин в интервью Sputnik на русском оценил возможный вред от новых антироссийских санкций и спрогнозировал, что эффект от ограничений в первую очередь... 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T16:26+0400

2022-02-23T16:26+0400

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видео

экспертное мнение

мультимедиа

россия

антироссийские санкции

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Запад сам загнал себя в угол, заявил Михаил Хазин. Эксперт также прокомментировал решение властей Германии остановить сертификацию "Северного потока-2" и посоветовал им одуматься, ведь следующей зимой цена на газ может побить новые рекорды и стать неприятным сюрпризом для европейских потребителей. Резюмируя, Хазин подчеркнул, что Россия может вполне безболезненно для себя разорвать все экономические связи с Западом, но для Европы такое развитие ситуации станет смертельным.

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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, антироссийские санкции, видео