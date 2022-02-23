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Хазин: Россия может безболезненно разорвать все связи с Западом - видео
Хазин: Россия может безболезненно разорвать все связи с Западом - видео
Михаил Хазин в интервью Sputnik на русском оценил возможный вред от новых антироссийских санкций и спрогнозировал, что эффект от ограничений в первую очередь... 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T16:26+0400
2022-02-23T16:26+0400
2022-02-23T16:31+0400
видео
экспертное мнение
мультимедиа
россия
антироссийские санкции
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Запад сам загнал себя в угол, заявил Михаил Хазин. Эксперт также прокомментировал решение властей Германии остановить сертификацию "Северного потока-2" и посоветовал им одуматься, ведь следующей зимой цена на газ может побить новые рекорды и стать неприятным сюрпризом для европейских потребителей. Резюмируя, Хазин подчеркнул, что Россия может вполне безболезненно для себя разорвать все экономические связи с Западом, но для Европы такое развитие ситуации станет смертельным.
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, антироссийские санкции, видео
Хазин: Россия может безболезненно разорвать все связи с Западом - видео
16:26 23.02.2022 (обновлено: 16:31 23.02.2022) Подписаться на
Михаил Хазин в интервью Sputnik на русском оценил возможный вред от новых антироссийских санкций и спрогнозировал, что эффект от ограничений в первую очередь почувствуют на себе простые граждане европейских стран
Запад сам загнал себя в угол, заявил Михаил Хазин. Эксперт также прокомментировал решение властей Германии остановить сертификацию "Северного потока-2" и посоветовал им одуматься, ведь следующей зимой цена на газ может побить новые рекорды и стать неприятным сюрпризом для европейских потребителей.
Резюмируя, Хазин подчеркнул, что Россия может вполне безболезненно для себя разорвать все экономические связи с Западом, но для Европы такое развитие ситуации станет смертельным.