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https://sputnik-georgia.ru/20220223/press-konferentsiya-plany-tsentra-azbuka-po-populyarizatsii-russkogo-yazyka-v-2022-godu-264712257.html
Пресс-конференция: Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году
Пресс-конференция: Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году
Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг... 23.02.2022, Sputnik Грузия
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В Грузии уже третий год работает центр русского языка "Азбука". Его главная задача - сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями и культурой.Центр "Азбука" организует языковые курсы (занятия в группе или индивидуальные онлайн-занятия), а также литературные вечера, мероприятия, конкурсы и мастер-классы.О работе Центра расскажут участники пресс-конференции:- руководитель центра "Азбука", режиссер документальных фильмов Марика ДЖАПАРИДЗЕ;- старший преподаватель-методист центра "Азбука" Наталья МОСИНА;- специалист по межкультурной коммуникации и связям с общественностью центра "Азбука" Нино ДЖАПАРИДЗЕ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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Пресс-конференция: Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году

14:48 23.02.2022
© photo: Sputnik / StringerSputnikPro - микрофон в международном пресс-центре Sputnik Грузия
SputnikPro - микрофон в международном пресс-центре Sputnik Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пресс-конференция на тему "Планы центра "Азбука" по популяризации русского языка в 2022 году" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 24 февраля, в 15:00.
В Грузии уже третий год работает центр русского языка "Азбука". Его главная задача - сохранение и распространение русского языка, знакомство с русскими традициями и культурой.
Центр "Азбука" организует языковые курсы (занятия в группе или индивидуальные онлайн-занятия), а также литературные вечера, мероприятия, конкурсы и мастер-классы.
О работе Центра расскажут участники пресс-конференции:
- руководитель центра "Азбука", режиссер документальных фильмов Марика ДЖАПАРИДЗЕ;
- старший преподаватель-методист центра "Азбука" Наталья МОСИНА;
- специалист по межкультурной коммуникации и связям с общественностью центра "Азбука" Нино ДЖАПАРИДЗЕ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Аккредитация СМИ:
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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