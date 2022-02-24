https://sputnik-georgia.ru/20220224/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-24-fevralya-264737128.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 24 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 24 февраля

Больше всего случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинские медики из 8 455 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 548 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 36 918 тестов на коронавирус, 22 936 – на антиген, 13 982 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 584 454 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 18 206 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 447 969 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 41 пациент, а с начала пандемии – 16 022.На данный момент в Грузии 120 437 активных случаев, из них 5 096 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 125 пациентов тяжелое, из них 287 подключены к аппарату искусственного дыхания, 781 пациент находится в ковид-гостиницах, 114 560 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 7 человек.Показатель положительности по данным на 23 февраля составляет 22,9%, за две недели – 29,17%, за семь дней – 26,71%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19