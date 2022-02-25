https://sputnik-georgia.ru/20220225/es-prodlil-sanktsii-protiv-lukashenko-i-ego-semi-264777528.html

ЕС продлил санкции против Лукашенко и его семьи

ЕС продлил санкции против Лукашенко и его семьи

В санкционных списках ЕС числятся 183 физических лица и 26 организаций 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T11:36+0400

2022-02-25T11:36+0400

2022-02-25T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. ЕС на год продлил персональные санкции в отношении белорусских официальных лиц, в том числе президента Александра Лукашенко и членов его семьи, говорится в документе, обнародованном в официальном журнале Евросоюза.Согласно новому решению, санкции будут действовать до 28 февраля 2023 года, передает РИА Новости.Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц после белорусских выборов 9 августа 2020 года. Введенных в список лиц обвинили в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования.Евросоюз с 2020 года последовательно утвердил уже пять списков фигурантов санкций, в которые в том числе попали президент Александр Лукашенко и члены его семьи. В последний раз списки расширили в декабре прошлого года, добавив 28 фигурантов за причастность к миграционному кризису у границ ЕС и Белоруссии.В настоящий момент в списках числятся 183 физических лица и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций из списка. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Впервые ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Меры включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных, по утверждению ЕС, к "нарушению международных избирательных стандартов и прав человека", а также к "подавлению гражданского общества и демократической оппозиции".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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