https://sputnik-georgia.ru/20220225/obstanovka-u-ukrainskogo-posolstva-v-moskve---video-264782881.html

Обстановка у украинского посольства в Москве – видео

Обстановка у украинского посольства в Москве – видео

Репортер RIA Novosti побывал у украинского посольства в Москве. Обстановка у здания спокойная, тут безлюдно. После начала военной спецоперации Украина... 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T12:36+0400

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россия

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

видео

мультимедиа

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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство. Второй день на территории Украины продолжаются боевые действия. Украинская армия вступила в прямое вооруженное противостояние с российскими войсками.

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Обстановка у украинского посольства в Москве - видео Обстановка у украинского посольства в Москве спокойная. 2022-02-25T12:36+0400 true PT0M40S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, видео