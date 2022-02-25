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Ученые разгадали тайну "космического кинжала" Тутанхамона
Ученые разгадали тайну "космического кинжала" Тутанхамона
Этот кинжал отправили как подарок деду Тутанхамона из другого древнего государства 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T15:33+0400
2022-02-25T15:33+0400
2022-02-25T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта – к такому выводу пришли ученые-историки, пишет The Sun.Тутанхамон – фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332-1323 годах до н. э. Его обнаруженная Говардом Картером в 1922 году практически нетронутая гробница в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес общественности к Древнему Египту.И вот недавнее открытие археологов подтвердило известную гипотезу о том, что кинжал, найденный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально отправили как подарок деду Тутанхамона из другого древнего государства. Исследователи утверждают: артефакт датируется XIV веком до нашей эры и был обнаружен у бедра мумии Тутанхамона. Ранние исследования доказали, что клинок изготовлен из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот период времени работать не умели.Так вот новый анализ, осуществленный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950°C и, вероятно, был изготовлен за пределами Египта, а именно в Анатолии.Что касается золотой рукояти кинжала, то исследование показало, что она была изготовлена с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. Ученые считают, что юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, поскольку он передавался из поколения в поколение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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наука, в мире, новости, мировая культура, египет
Ученые разгадали тайну "космического кинжала" Тутанхамона
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Этот кинжал отправили как подарок деду Тутанхамона из другого древнего государства
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik.
Кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта – к такому выводу пришли ученые-историки, пишет
The Sun.
Тутанхамон – фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332-1323 годах до н. э. Его обнаруженная Говардом Картером в 1922 году практически нетронутая гробница в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес общественности к Древнему Египту.
И вот недавнее открытие археологов подтвердило известную гипотезу о том, что кинжал, найденный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально отправили как подарок деду Тутанхамона из другого древнего государства.
Исследователи утверждают: артефакт датируется XIV веком до нашей эры и был обнаружен у бедра мумии Тутанхамона. Ранние исследования доказали, что клинок изготовлен из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот период времени работать не умели.
Так вот новый анализ, осуществленный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950°C и, вероятно, был изготовлен за пределами Египта, а именно в Анатолии.
Что касается золотой рукояти кинжала, то исследование показало, что она была изготовлена с использованием известковой штукатурки, которая начала использоваться египтянами намного позже. Ученые считают, что юный фараон унаследовал кинжал от своего деда, поскольку он передавался из поколения в поколение.
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