https://sputnik-georgia.ru/20220227/rossiyskaya-delegatsiya-pribyla-v-belorus-na-peregovory-s-ukraintsami---peskov-264820927.html

Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами - Песков

Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами - Песков

В российскую делегацию входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, сообщил Песков 27.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-27T11:42+0400

2022-02-27T11:42+0400

2022-02-27T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев - Sputnik. Представители России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье.Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По его словам, делегация готова начать переговоры в Гомеле, передает РИА Новости.Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Беларусь как площадку для переговоров.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, политика, дмитрий песков, украина