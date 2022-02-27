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Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами - Песков
Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами - Песков
В российскую делегацию входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, сообщил Песков 27.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-27T11:42+0400
2022-02-27T11:42+0400
2022-02-27T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев - Sputnik. Представители России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье.Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.По его словам, делегация готова начать переговоры в Гомеле, передает РИА Новости.Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Беларусь как площадку для переговоров.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, политика, дмитрий песков, украина
Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами - Песков
11:42 27.02.2022 (обновлено: 12:50 27.02.2022) Подписаться на
В российскую делегацию входят представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, сообщил Песков
ТБИЛИСИ, 27 фев - Sputnik. Представители России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье.
Президент РФ Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами", - сказал Песков журналистам.
По его словам, делегация готова начать переговоры в Гомеле, передает РИА Новости
.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Беларусь как площадку для переговоров.
"Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - заявил Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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