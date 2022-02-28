https://sputnik-georgia.ru/20220228/kitay-protiv-otklyucheniya-rossii-ot-swift-264840740.html
Китай против отключения России от SWIFT
Китай против отключения России от SWIFT
Китайский дипломат ответил на вопрос о перспективах присоединения китайских компаний к санкциям против России
2022-02-28T12:08+0400
2022-02-28T12:08+0400
2022-02-28T12:27+0400
в мире
владимир путин
китай
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Китай не поддерживает использование санкций против России из-за ее специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости. О начале специальной военной операции в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом он отметил, что захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".По его словам, Китай требует, чтобы американская сторона "не наносила ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, владимир путин, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022
Китай против отключения России от SWIFT
12:08 28.02.2022 (обновлено: 12:27 28.02.2022) Подписаться на
Китайский дипломат ответил на вопрос о перспективах присоединения китайских компаний к санкциям против России
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Китай не поддерживает использование санкций против России из-за ее специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости
.
О начале специальной военной операции в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом он отметил, что захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".
"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о позиции Китая по отключению России от SWIFT.
По его словам, Китай требует, чтобы американская сторона "не наносила ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса".
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