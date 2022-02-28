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Минобороны РФ заявило о господстве своей авиации в воздухе над Украиной
Минобороны РФ заявило о господстве своей авиации в воздухе над Украиной
В министерстве отметили, что все мирные жители при желании могут покинуть Киев 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T11:29+0400
2022-02-28T11:29+0400
2022-02-28T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.О начале специальной военной операции в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом он отметил, что захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".При этом Минобороны обратилось к жителям Киева."Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев-Васильков. Данное направление открыто и безопасно", – заявил представитель МО РФ.Также было отмечено, что вооруженные силы Росси наносят удары только по военным объектам Украины."Гражданскому населению ничего не угрожает", – отметил он.По данным Минобороны РФ, Воздушно-космические силы страны за последние сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, новости, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
Минобороны РФ заявило о господстве своей авиации в воздухе над Украиной
11:29 28.02.2022 (обновлено: 11:43 28.02.2022) Подписаться на
В министерстве отметили, что все мирные жители при желании могут покинуть Киев
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
О начале специальной военной операции в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом он отметил, что захват украинских территорий не входит в планы РФ. Планируется лишь "демилитаризация и денацификация Украины".
"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", – сказал Конашенков журналистам.
При этом Минобороны обратилось к жителям Киева.
"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев-Васильков. Данное направление открыто и безопасно", – заявил представитель МО РФ.
Также было отмечено, что вооруженные силы Росси наносят удары только по военным объектам Украины.
"Гражданскому населению ничего не угрожает", – отметил он.
По данным Минобороны РФ, Воздушно-космические силы страны за последние сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
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