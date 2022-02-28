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США приостановили работу посольства в Минске и разрешили отъезд дипломатов из России

США приостановили работу посольства в Минске и разрешили отъезд дипломатов из России

Безопасность американских граждан по всему миру является первостепенной для Вашингтона, подчеркнуто в сообщении Госдепа 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T17:23+0400

2022-02-28T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Госдеп США принял решение приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд сотрудников американского посольства в Москве, говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что данные меры были приняты на фоне событий на Украине.В ведомстве подчеркнули, что безопасность американских граждан по всему миру, в том числе дипломатов и правительственных служащих и их родственников, является для Вашингтона первоочередным приоритетом.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, политика, владимир путин, украина, вашингтон, обострение ситуации вокруг украины 2022