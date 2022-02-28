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Центробанк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%
Центробанк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%
ЦБ России установил новый исторический максимум 28.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-28T12:28+0400
2022-02-28T12:28+0400
2022-02-28T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Центробанк России повысил ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом, решение было принято на экстренном заседании совета директоров в понедельник, передает РИА Новости. Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Тут же отмечается, что проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.После начала специальной военной операции на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, экономика, украина, москва, обострение ситуации вокруг украины 2022
Центробанк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%
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ЦБ России установил новый исторический максимум
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik.
Центробанк России повысил ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом, решение было принято на экстренном заседании совета директоров в понедельник, передает РИА Новости
.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", — говорится в сообщении регулятора.
Тут же отмечается, что проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
После начала специальной военной операции на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.
Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
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