https://sputnik-georgia.ru/20220228/tsentrobank-rossii-ekstrenno-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-20-264841976.html

Центробанк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Центробанк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%

ЦБ России установил новый исторический максимум 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Центробанк России повысил ключевую ставку до 20 процентов, что стало ее новым историческим максимумом, решение было принято на экстренном заседании совета директоров в понедельник, передает РИА Новости. Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Тут же отмечается, что проводимая ведомством денежно-кредитная политика должна укрепить курс национальной валюты и может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.После начала специальной военной операции на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, экономика, украина, москва, обострение ситуации вокруг украины 2022