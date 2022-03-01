https://sputnik-georgia.ru/20220301/posledstviya-obstrelov-zhilykh-kvartalov-donetska---video-264881497.html

Последствия обстрелов жилых кварталов Донецка - видео

Последствия обстрелов жилых кварталов Донецка - видео

На Донбассе тоже идут бои. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Последствия обстрелов смотрите в видео. 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T15:19+0400

2022-03-01T15:19+0400

2022-03-01T15:19+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

донбасс

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Под обстрел попал Киевский район города. Местный житель рассказал Telegram-каналу "Донбасс решает", как снаряд разбил его дом и машину. Ахмедов и его жена чудом спаслись, как и жители соседнего дома – он сгорел полностью, но женщине с маленькими внуками удалось уцелеть. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины и ввела войска на ее территорию.

донбасс

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, видео