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Последствия обстрелов жилых кварталов Донецка - видео
Последствия обстрелов жилых кварталов Донецка - видео
На Донбассе тоже идут бои. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Последствия обстрелов смотрите в видео. 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T15:19+0400
2022-03-01T15:19+0400
2022-03-01T15:19+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
донбасс
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Под обстрел попал Киевский район города. Местный житель рассказал Telegram-каналу "Донбасс решает", как снаряд разбил его дом и машину. Ахмедов и его жена чудом спаслись, как и жители соседнего дома – он сгорел полностью, но женщине с маленькими внуками удалось уцелеть. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины и ввела войска на ее территорию.
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Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, видео
Последствия обстрелов жилых кварталов Донецка - видео
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На Донбассе тоже идут бои. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Последствия обстрелов смотрите в видео.
Под обстрел попал Киевский район города. Местный житель рассказал Telegram-каналу "Донбасс решает", как снаряд разбил его дом и машину. Ахмедов и его жена чудом спаслись, как и жители соседнего дома – он сгорел полностью, но женщине с маленькими внуками удалось уцелеть. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины и ввела войска на ее территорию.