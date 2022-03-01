https://sputnik-georgia.ru/20220301/uchenye-nazvali-tri-glavnykh-produkta-dlya-immuniteta-264851668.html

Ученые назвали три главных продукта для иммунитета

Ученые назвали три главных продукта для иммунитета

Наступила весна и пора укреплять иммунитет - вот и советы, как это сделать

2022-03-01T06:06+0400

2022-03-01T06:06+0400

2022-03-01T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Ученые назвали три главных продукта, которые помогут повысить иммунитет: они советуют включить в рацион батат, шпинат и цитрусовые.Батат – клубнеплодное растение, которое также называют сладким картофелем. Этот продукт очень полезен для здоровья и содержит огромное количество витамина А. Овощ обладает большим количеством полезных свойств – богат на минералы и другие витамины.Ни для кого не секрет, что цитрусовые продукты помогают восполнять витамин С в организме, который является одним из самых необходимых витаминов для укрепления иммунитета.Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфрут – полезнее всего есть их в виде цельных плодов. Кусочки фруктов можно добавлять в салаты или делать свежий сок.Специалисты говорят и о полезных свойствах шпината, который также лучше употреблять в свежем виде – в салатах. Также специалисты рекомендуют сочетать листья шпината с яйцами и добавлять его в витаминные смузи.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, новости, общество, здоровье, справки