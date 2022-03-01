https://sputnik-georgia.ru/20220301/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-otkryto-dlya-traylerov-264879710.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе открыто для трайлеров

Верхний Ларс сегодня: движение к границе открыто для трайлеров

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T14:42+0400

2022-03-01T14:42+0400

2022-03-01T14:42+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к российско-грузинской границе, восстановлено для грузовых автомобилей, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По сообщению ведомства, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс велись интенсивные работы по расчистке дороги от снега. Это позволило восстановить движение для большегрузов.По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.При этом движение машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке, сообщает департамент.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге