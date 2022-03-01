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Зеленский отзывает посла Украины в Грузии
Зеленский отзывает посла Украины в Грузии
Президент Украины недоволен позицией официальных властей Грузии
2022-03-01T15:06+0400
2022-03-01T15:06+0400
2022-03-01T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей, сообщает РИА Новости. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии. При этом в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста в поддержку Украины. Между тем, накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Зеленский отзывает посла Украины в Грузии
15:06 01.03.2022 (обновлено: 15:29 01.03.2022) Подписаться на
Президент Украины недоволен позицией официальных властей Грузии
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей, сообщает РИА Новости
.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии. При этом в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста в поддержку Украины.
"Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", - сказал Зеленский в обращении.
Между тем, накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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