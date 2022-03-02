https://sputnik-georgia.ru/20220302/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-840--264902900.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 840

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 840

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 4 692 человека 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T11:02+0400

2022-03-02T11:02+0400

2022-03-02T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 840. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 616 159 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 692 человека, а с начала пандемии – 1 517 856. Скончались 16 231.Премьер рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим>>За сутки сделано 20 075 тестов, в том числе 14 438 на антиген и 5 637 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 19,13%, за последние 14 дней – 24,39%, за последние семь дней – 19,67%.К этому времени сделано 2 822 060 прививок, в том числе за последние сутки 992.Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 3 424 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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