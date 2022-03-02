https://sputnik-georgia.ru/20220302/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-2-marta-264903352.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 марта

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинские медики из 3 840 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 743 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 075 тестов на коронавирус, 14 438 – на антиген, 5 637 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 616 159 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 4 692 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 517 856 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 32 человека, а с начала пандемии – 16 231.На данный момент в Грузии 82 046 активных случаев, из них 3 424 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 772 пациентов тяжелое, из них 247 подключены к аппарату искусственного дыхания. 78 622 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 1 марта составляет 19,13%, за две недели – 24,39%, за семь дней – 19,67%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19