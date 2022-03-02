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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 марта
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T12:07+0400
2022-03-02T12:07+0400
2022-03-02T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинские медики из 3 840 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 743 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 075 тестов на коронавирус, 14 438 – на антиген, 5 637 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 616 159 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 4 692 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 517 856 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 32 человека, а с начала пандемии – 16 231.На данный момент в Грузии 82 046 активных случаев, из них 3 424 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 772 пациентов тяжелое, из них 247 подключены к аппарату искусственного дыхания. 78 622 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 1 марта составляет 19,13%, за две недели – 24,39%, за семь дней – 19,67%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 марта
12:07 02.03.2022 (обновлено: 12:13 02.03.2022) Подписаться на
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 3 840 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 743 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 296
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
В стране за последние сутки сделано 20 075 тестов на коронавирус, 14 438 – на антиген, 5 637 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 616 159 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 4 692 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 517 856 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 32 человека, а с начала пандемии – 16 231.
На данный момент в Грузии 82 046 активных случаев, из них 3 424 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 772 пациентов тяжелое, из них 247 подключены к аппарату искусственного дыхания. 78 622 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 1 марта составляет 19,13%, за две недели – 24,39%, за семь дней – 19,67%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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