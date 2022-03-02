https://sputnik-georgia.ru/20220302/lavrov-razmeschenie-yadernogo-oruzhiya-ssha-v-evrope-nepriemlemo---video-264909697.html

Лавров: размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемо – видео

Лавров: размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемо – видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости размещения ядерного оружия в неядерных странах. Смотрите в видео, что он сказал в своем... 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T13:46+0400

2022-03-02T13:46+0400

2022-03-02T13:52+0400

видео

россия

мид рф

сергей лавров

сша

нато

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Сергей Лавров отметил, что такой подход нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, российский министр подчеркнул, что должна прекратиться практика привлечения американцами и НАТО к учениям неядерных стран, в ходе которых отрабатываются удары по России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, россия, мид рф, сергей лавров, сша, нато, видео