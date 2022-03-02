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Лавров: размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемо – видео
Лавров: размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемо – видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости размещения ядерного оружия в неядерных странах. Смотрите в видео, что он сказал в своем... 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T13:46+0400
2022-03-02T13:46+0400
2022-03-02T13:52+0400
видео
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сергей лавров
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Сергей Лавров отметил, что такой подход нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, российский министр подчеркнул, что должна прекратиться практика привлечения американцами и НАТО к учениям неядерных стран, в ходе которых отрабатываются удары по России.
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видео, россия, мид рф, сергей лавров, сша, нато, видео
Лавров: размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемо – видео
13:46 02.03.2022 (обновлено: 13:52 02.03.2022) Подписаться на
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости размещения ядерного оружия в неядерных странах. Смотрите в видео, что он сказал в своем выступлении
Сергей Лавров отметил, что такой подход нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, российский министр подчеркнул, что должна прекратиться практика привлечения американцами и НАТО к учениям неядерных стран, в ходе которых отрабатываются удары по России.