https://sputnik-georgia.ru/20220302/politiki-vse-portyat--gruzinskiy-deputat-o-deystviyakh-oppozitsii-na-aktsiyakh-264908218.html
"Политики все портят" – грузинский депутат о действиях оппозиции на акциях
"Политики все портят" – грузинский депутат о действиях оппозиции на акциях
Яго Хвичия предлагает не подпускать к микрофонам "профессиональных митингующих" 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T13:24+0400
2022-03-02T13:24+0400
2022-03-02T14:01+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262673382_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_31c7b3224453b3e50cd32da2e1c8cc84.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии от партии "Гирчи" Яго Хвичия раскритиковал оппозиционеров за чрезмерную активность на акциях протеста, которые проводятся в разных городах страны в последние дни. В Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, где идут боевые действия. А после решения грузинских властей не вводить санкции против России, на акциях начали требовать отставки премьера Ираклия Гарибашвили.По словам Хвичия, для того, чтобы акции принесли желаемый результат, этих людей нельзя подпускать к микрофонам.Он выразил уверенность, что население Грузии хочет смены власти."Но грузинский народ пока не определился для себя с формой и путем, с тем, что будет после "Грузинской мечты". А вы говорите этим людям с акций: давайте свергнем "Грузинскую мечту", – сказал Хвичия, обращаясь к коллегам из оппозиции."Решение президента Украины непонятно" - администрация правительства Грузии>>В правительстве Грузии в ответ на претензии оппозиции касательно санкций заявляют, что она пытается вовлечь Грузию в военный конфликт. С "происками оппозиции" официальный Тбилиси связал и отзыв Киевом своего посла из Тбилиси для консультаций.В правящей "Грузинской мечте" пояснили, что от введения санкций против России больше всего пострадает сама Грузия. Все решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов страны. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262673382_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e602eaf21a04c45aa4c8505f8c1520f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, киев
"Политики все портят" – грузинский депутат о действиях оппозиции на акциях
13:24 02.03.2022 (обновлено: 14:01 02.03.2022) Подписаться на
Яго Хвичия предлагает не подпускать к микрофонам "профессиональных митингующих"
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии от партии "Гирчи" Яго Хвичия раскритиковал оппозиционеров за чрезмерную активность на акциях протеста, которые проводятся в разных городах страны в последние дни.
В Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, где идут боевые действия. А после решения грузинских властей не вводить санкции против России, на акциях начали требовать отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
"Политики портят дело во время акции протеста. Существуют профессиональные митингующие как в политике, так и среди активистов, у которых просто не выхватить микрофон из рук. А люди начинают потихоньку расходиться, как только слышат их голос", – сказал Хвичия.
По словам Хвичия, для того, чтобы акции принесли желаемый результат, этих людей нельзя подпускать к микрофонам.
Он выразил уверенность, что население Грузии хочет смены власти.
"Но грузинский народ пока не определился для себя с формой и путем, с тем, что будет после "Грузинской мечты". А вы говорите этим людям с акций: давайте свергнем "Грузинскую мечту", – сказал Хвичия, обращаясь к коллегам из оппозиции.
В правительстве Грузии в ответ на претензии оппозиции касательно санкций заявляют, что она пытается вовлечь Грузию в военный конфликт. С "происками оппозиции" официальный Тбилиси связал и отзыв Киевом своего посла из Тбилиси для консультаций.
В правящей "Грузинской мечте" пояснили, что от введения санкций против России больше всего пострадает сама Грузия. Все решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.