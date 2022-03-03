https://sputnik-georgia.ru/20220303/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-3-marta-264929139.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 3 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 3 марта

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в грузинской столице 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T12:36+0400

2022-03-03T12:36+0400

2022-03-03T12:36+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/16/264691065_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_0b3a859bb919eb76cde02b0cf4cd6499.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузинские медики из 3 115 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 347 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 17 527 тестов на коронавирус, 13 948 – на антиген, 3 579 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 619 274 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 11 767 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 529 623 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 43 пациента, а с начала пандемии – 16 274.На данный момент в Грузии 73 351 активный случай, из них 3 025 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 718 пациентов тяжелое, из них 250 подключены к аппарату искусственного дыхания. 70 326 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 2 марта составляет 17,77%, за две недели – 23,53%, за семь дней – 18,85%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19