Какой сегодня церковный праздник: 3 марта 2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСобор Святого Николая в крепости Нарикала
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 3 марта 2022 отмечают день памяти cвятых Льва, Агапита, Флавиана, Космы и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Папа Римский
По церковному календарю 2 марта поминают святителя Льва, папу Римского (440-461), названного "великим" за свое благочестие и успешную защиту Православия.
Известный своим благочестием и ученостью, будущий святой, как истинный пастырь, постоянно защищал православное учение от различных лжеучений.
Святитель силой своего слова удержал предводителя гуннов Аттилу от разорения Рима в 452 году, а 455-м убедил короля вандалов Гензериха не предавать Рим огню и не проливать кровь.
© photo: Sputnik / StringerРелигия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
© photo: Sputnik / Stringer
Святой Лев скончался в 461 году. После себя он оставил патриарху Цареградскому Флавиану послание о двух природах (естествах) Господа Иисуса Христа – Божеской и человеческой.
Агапит исповедник
По церковному календарю 2 марта поминают святого Агапита, епископа Синадского-исповедника.
Родился будущий святой в христианской семье во время правления императоров Диоклетиана (284-305) и Максимиана (284-305) в Каппадокии.
В молодые годы, стремясь к монашеской жизни, он поступил в монастырь и служил всем братьям обители. Император Ликиний (307-324) узнав, что инок Агапит обладает большой физической силой, распорядился определить его на военную службу вопреки его желанию.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Возможность освободиться от военной службы будущий святитель получил после смерти Ликиния, благодаря дару чудотворения, полученному от Господа. Он исцелил больного слугу Константина Великого (306-337) и получил разрешение вернуться в свою обитель.
Синадский епископ вскоре после этого рукоположил Агапита в сан пресвитера, а после его смерти святого единодушно избрали на кафедру епископа Синадского.
По молитвам святого Агапита, который мудро управлял паствой, совершались многочисленные чудеса. Он мирно скончался в глубокой старости.
Патриарх Цареградский
По церковному календарю 2 марта поминают святителя Флавиана исповедника, Патриарха Цареградского.
Кафедру будущий святой занимал при царе Феодосии Младшем (408-450) и его сестре, благоверной царице Пульхерии. Сначала он был пресвитером и сосудохранителем в Соборной церкви. На патриарший престол его возвели после смерти святого Патриарха Прокла в период, когда внутренние смуты и лжеучения раздирали церковное единство.
Святитель в 448 году созвал Поместный Собор в Константинополе для рассмотрения ереси Евтихия, утверждавшего одно естество в Господе. Евтихия, упорствующего в своем заблуждении, отлучили от Церкви и лишили сана.
Но могущественные покровители Евтихия, интригами добились от императора разрешения на созыв Ефесского собора, на котором еретика оправдали и патриарха Флавиана осудили.
Святого на заседании собора сначала жестоко избили, а затем, возложив на него тяжелые вериги, осудили на изгнание в Ефес. Однако Господь прекратил его дальнейшие страдания, послав ему смерть примерно в 449-459 году.
Косма Яхромский
По церковному календарю 2 марта поминают преподобного Косму Яхромского.
Будущий святой служил у одного боярина, которого утешал чтением книг во время продолжительной болезни. Переезжая из города в город, они как-то остановились на реке Яхроме, где Косме на дереве явилась икона Успения Пресвятой Богородицы, повелевшая ему стать иноком и устроить обитель.
Господин Космы получил тут же от иконы исцеление, а он принял постриг в Печерском монастыре в Киеве. Затем он отправился на Яхрому и при помощи добрых христиан построил храм Успения Пресвятой Богородицы в 40 верстах от города Владимир.
Вскоре там собралась братия и образовалась обитель, игуменом которой был избран преподобный Косма. Преподобный скончался в глубокой старости в 1492 году. Его похоронили в монастыре им же основанном.
Именины
По церковному календарю 2 марта именины отмечают Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Павел и Лев.
Материал подготовлен на основе открытых источников