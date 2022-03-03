https://sputnik-georgia.ru/20220303/kornilov-rossiya-podgotovilas-k-sanktsiyam-iz-za-ugroz-ssha---video-264932397.html
Корнилов: Россия подготовилась к санкциям из-за угроз США – видео
Корнилов: Россия подготовилась к санкциям из-за угроз США – видео
Google ограничил рекомендации российских государственных изданий на своих платформах, чтобы "сорвать кампании по дезинформации в Интернете". Смотрите в видео... 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T12:06+0400
2022-03-03T12:06+0400
2022-03-03T12:24+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
экспертное мнение
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Google ограничил рекомендации российских государственных изданий на своих платформах, при этом украинские и западные СМИ, ежедневно публикующие фейки, продолжают свою работу без ограничений. Смотрите в видео, что об этом сказал политолог Владимир Корнилов. Также ведущий студии Sputnik на русском поговорил с ним о том, как западные политики подготовили Россию к санкциям.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, экспертное мнение, видео
Корнилов: Россия подготовилась к санкциям из-за угроз США – видео
12:06 03.03.2022 (обновлено: 12:24 03.03.2022) Подписаться на
Google ограничил рекомендации российских государственных изданий на своих платформах, чтобы "сорвать кампании по дезинформации в Интернете". Смотрите в видео, что по этому поводу думаю в России
Google ограничил рекомендации российских государственных изданий на своих платформах, при этом украинские и западные СМИ, ежедневно публикующие фейки, продолжают свою работу без ограничений. Смотрите в видео, что об этом сказал политолог Владимир Корнилов. Также ведущий студии Sputnik на русском
поговорил с ним о том, как западные политики подготовили Россию к санкциям.